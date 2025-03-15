會員注意！好市多有4項商品將不能退貨 4月1日起實施
美式連鎖賣場好市多除了商品種類多，價格優惠外，退貨機制完善也是優勢之一。不過最近好市多也公告，從4月1日開始，有4種商品不接受退貨，也沒有2％回饋，要特別注意。
根據臉書「購仕特-CosBuy」發文貼出好市多公告，裡面寫著所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨，另外也新增了黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄、胎壓偵測器安裝服務費，均無2％消費回饋金。另外公告也指出，將於114年4月1日起實施。
根據好市多官網顯示，其實之前就已經規定售出的貴金屬商品(金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾)，皆不接受退貨。
另外珠寶退貨，鑑定費用將由會員支付。若通過鑑定，且商品未受任何損壞或變更（例如修改尺寸或重新鑲嵌），將予以退款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言