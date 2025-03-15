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會員注意！好市多有4項商品將不能退貨 4月1日起實施

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式連鎖賣場好市多除了商品種類多，價格優惠外，退貨機制完善也是優勢之一。不過最近好市多也公告，從4月1日開始，有4種商品不接受退貨，也沒有2％回饋，要特別注意。

根據臉書「購仕特-CosBuy」發文貼出好市多公告，裡面寫著所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨，另外也新增了黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄、胎壓偵測器安裝服務費，均無2％消費回饋金。另外公告也指出，將於114年4月1日起實施。

根據好市多官網顯示，其實之前就已經規定售出的貴金屬商品(金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾)，皆不接受退貨。

另外珠寶退貨，鑑定費用將由會員支付。若通過鑑定，且商品未受任何損壞或變更（例如修改尺寸或重新鑲嵌），將予以退款。

好市多

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