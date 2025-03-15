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林聰明沙鍋魚頭下周首度進駐LaLaport南港店 菜色推新品
嘉義知名人氣排隊美食小吃林聰明沙鍋魚頭，繼進駐台南三井Outlet、桃園機場展店，上月首度插旗鍋物市場，20日首度進駐台北三井LaLaport南港店展店，創新菜色，除招牌餐點，還會提供沙鍋鬼頭刀魚排套餐等多款新品，帶來經典又創新的滋味。
林聰明沙鍋魚頭20日進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」店，林聰明說，經營三代70年，至今未開放加盟店，希望讓外地想吃沙鍋魚頭的朋友來故鄉嘉義，交棒女兒林佳慧，轉型改變跨區直營，台南三井展店業績好，受邀北上展店，針對北部人口味設計全新菜色。
林聰明沙鍋魚頭首度進軍台北，插旗「Mitsui Shopping ParkLaLaport南港」，由林聰明沙鍋魚頭團隊親自北上服務，推出沙鍋鬼頭刀魚排套餐、沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃、小聰明炸豬排滷肉飯特餐、魚鬆爆米花等新品。
林聰明沙鍋魚頭1953年在嘉市文化路夜市創業，以攤車形態販賣冬菜蝦仁蛋湯起家，林聰明父親喜愛釣魚熱愛廚藝，賣起魚頭料理，目前已經傳承至第三代。曾榮獲台灣菁英老店，2019年獲NETFLIX亞洲飲食紀錄片遠洋專訪，推薦林聰明沙鍋魚頭為代表台灣的世界小吃。
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