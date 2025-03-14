《封神第二部：戰火西岐》「女將軍」鄧嬋玉是最大亮點 還有令人心痛的愛情故事

《封神第二部：戰火西岐》延續《封神第一部：朝歌風雲》後的故事。在姬發（于適飾）刺殺紂王殷壽（費翔飾）後，他踏上了返回西岐的旅程。這部影片從雙方陣營的視角出發，百餘年未經戰火的西岐面臨危機，一場實力懸殊的「西岐保衛戰」即將爆發。

相比第一集的各種「父子情」，本人承認對封神完全不瞭解的前提下，光是要記住「質子們」都相當吃力，且打仗的服裝又都長一樣，必須全神關注。

但這集的劇情相對單純許多，講故事的成份不多，能好好享受大場面、特效、動作設計。

鄧嬋玉 女將軍

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鄧嬋玉（那爾那茜 飾）對比姬發（于適 飾），她更像是主角，本片的靈魂。

軍裝上身後，那擂鼓鳴金、馬革裹屍…氣勢，真的完全會被她給圈粉。

一場在山谷騎馬與姬發的追逐戲，那動作設計之好看，一追一逃打到一隻馬上，又從山谷墜涯到底；大山豬還出來串場，此片最好看又流暢的段落就在這裡。

魔家四將

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角色／武器

魔禮青（青雲劍）

魔禮紅（混元傘）

魔禮海（烽火琵琶）

魔禮壽（花狐貂）

不得不說，魔家四將在這電影裡面的設定好像有點「蠢」；應該這樣的設定就是為了讓鄧嬋玉更帥，因為她在電影中是能夠指揮魔家四將。

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外型巨大又粗礦，但可以兩個沉重的巨人一起卡在山谷，還誰也不讓誰的鬧脾氣；當中一位的兵器睡覺中被搶走後…就大怒，EQ極差不要緊，但好像也沒什麼腦，導致下場有點淒慘，但說是被自己「蠢死」的不為過。

武器裡面認為青雲劍最帥，可以化成龍；混元傘，轉圈圈的樣子真的創意十足。

雖說蠢是一回事，但本身很喜歡電影中裡面的魔家四將，沈重的巨人感、猙獰的面容，武器又很強大，假設智商還特別高，戰爭就真的不用打了；推斷才有如此「可愛」的反差。

才萌芽根本還沒開始就結束愛情 令人心痛

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鄧嬋玉與雞發可能因為日久生情、生死與共，電影中後段有發現此情愫的流動。

但好像初相見，就應該已經一見鐘情，然後又日久生情了吧？（記得進戲院看）

或許會說他們不是敵對關係嗎？怎麼可以有如此戀愛腦…毫無道理。

厲害就在於其詞劇情沒有清楚的演繹出，兩個人是有相愛的，透過完全不重要的角色台詞、刻意的眼神追尋、最後重大抉擇的猶豫…都絕對感覺的出來！

只是很可惜，這愛情還沒能開始就已經結束，真是淒美又使人心痛。

個人相較於第一集的滿滿「父子情」喜歡這部遠大於第一集；要快速能接上劇情的話，還是建議要看過第一集。

最後，殷郊（陳牧馳 飾演）的三頭六臂法相…不知道為什麼會一直聯想到阿拉丁。

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