GD戒指這裡買！入手義大利百年珠寶太佛心 2萬元有找

在美學與奢華的世界裡，義大利向來擁有時裝、珠寶、生活風格與工業設計的鮮明發語權。義大利高級珠寶品牌Buccellati近日便於台北101購物中心三樓開設了品牌期間限定店，不僅帶來多個經典設計系列，更展現了源自文藝復興時期的古典華美。

自1919年創立以來，超過百年歷史的Buccellati保留了義大利的金工工藝，同時在珠寶設計、金工工藝之間保持密切連結，其中Blossoms系列的雛菊銀戒更曾為韓流名人、GD權志龍所配戴，風迷一時。

Buccellati的經典系列中，Marci系列使用了極其細膩的磨砂拉絲紋處理，因此讓珠寶的表面擁有宛如天鵝絨布般的華麗質感；從歌劇院穹頂得到靈感啟發的Opera系列則又細分為Opera Tulle、Opera Gold、Opera Full Pave等多個子系列，金工工匠們先在貴金屬的表面加以鏤空、並施以細膩的手工拋磨工序，進而創造出細膩、如窗花般的繁盛意念；Étoilée系列則誕生於20世紀的1990年代，以四條黃金鍛造的金鏈交織交纏，創造出如高級訂製服般的細膩古典紋理，部分款式未鑲鑽、但仍具有如鑽石火光般的璀璨；Tulle系列則運用了傳統高級珠寶的「珠羅紗」工藝，在每半毫米的金面上雕鑿出細膩的六邊形，以蜂格狀帶出甜美、豐碩的想像。

不僅如此，Buccellati同時擁有豐富完整的Tablewear餐具系列，作品涵蓋銀質餐具、餐盤、造型擺飾，甚至是歐美貴族文化中長餐桌上的裝飾用大型銀器，例如一只Fury系列的猿猴便以傳說中的不聽、不語、不聞猴為靈感，栩栩如生的毛髮令人驚艷，去年在米蘭時裝周期間也曾發表了一只擬真度極高的小鹿，令人童心大發。