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GD戒指這裡買！入手義大利百年珠寶太佛心 2萬元有找

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GD權志龍曾不止一次配戴Buccellati的珠寶，其中一次則為一款925純銀小雛菊銀戒，訂價約17,500元，唯等待期約需半年。圖／翻攝自Buccellati官方網站、IG @ xxxibgdrgn
GD權志龍曾不止一次配戴Buccellati的珠寶，其中一次則為一款925純銀小雛菊銀戒，訂價約17,500元，唯等待期約需半年。圖／翻攝自Buccellati官方網站、IG @ xxxibgdrgn

在美學與奢華的世界裡，義大利向來擁有時裝、珠寶、生活風格與工業設計的鮮明發語權。義大利高級珠寶品牌Buccellati近日便於台北101購物中心三樓開設了品牌期間限定店，不僅帶來多個經典設計系列，更展現了源自文藝復興時期的古典華美。

自1919年創立以來，超過百年歷史的Buccellati保留了義大利的金工工藝，同時在珠寶設計、金工工藝之間保持密切連結，其中Blossoms系列的雛菊銀戒更曾為韓流名人、GD權志龍所配戴，風迷一時。

Buccellati的經典系列中，Marci系列使用了極其細膩的磨砂拉絲紋處理，因此讓珠寶的表面擁有宛如天鵝絨布般的華麗質感；從歌劇院穹頂得到靈感啟發的Opera系列則又細分為Opera Tulle、Opera Gold、Opera Full Pave等多個子系列，金工工匠們先在貴金屬的表面加以鏤空、並施以細膩的手工拋磨工序，進而創造出細膩、如窗花般的繁盛意念；Étoilée系列則誕生於20世紀的1990年代，以四條黃金鍛造的金鏈交織交纏，創造出如高級訂製服般的細膩古典紋理，部分款式未鑲鑽、但仍具有如鑽石火光般的璀璨；Tulle系列則運用了傳統高級珠寶的「珠羅紗」工藝，在每半毫米的金面上雕鑿出細膩的六邊形，以蜂格狀帶出甜美、豐碩的想像。

不僅如此，Buccellati同時擁有豐富完整的Tablewear餐具系列，作品涵蓋銀質餐具、餐盤、造型擺飾，甚至是歐美貴族文化中長餐桌上的裝飾用大型銀器，例如一只Fury系列的猿猴便以傳說中的不聽、不語、不聞猴為靈感，栩栩如生的毛髮令人驚艷，去年在米蘭時裝周期間也曾發表了一只擬真度極高的小鹿，令人童心大發。

而先前曾被GD權志龍配戴的銀戒則出自Blossoms系列，戒指有鑲嵌鑽石、無鑽、紅色或藍色瑪瑙、粉蛋白石等多種組合，訂價約自17,500元起，唯等待期約需半年，卻能讓義大利古典珠寶工藝與韓流名人造型單品一次擁有，可洽Buccellati微風廣場專門店，或台北101期間限定店洽詢。

Buccellati Rouche系列餐具，延續了Buccellati身為義大利品牌對於生活熱情的追求，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Rouche系列餐具，延續了Buccellati身為義大利品牌對於生活熱情的追求，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera Tulle系列Enamel戒指，黃金與白金，21萬元。圖／翻攝自Buccellati官方網站
Buccellati Opera Tulle系列Enamel戒指，黃金與白金，21萬元。圖／翻攝自Buccellati官方網站
Buccellati Étoilée系列白金與黃金項鍊（JAUNEC004901），鑲嵌鑽石，100萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Étoilée系列白金與黃金項鍊（JAUNEC004901），鑲嵌鑽石，100萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri Classica吊墜，黃金、白金，鑲嵌鑽石，20萬5,000元。圖／翻攝自Buccellati官方網站
Buccellati Macri Classica吊墜，黃金、白金，鑲嵌鑽石，20萬5,000元。圖／翻攝自Buccellati官方網站
以花卉風格為靈感的Blossoms系列銀飾，除了耳環、手鐲、戒指，過往也曾被GD權志龍配戴，訂價相對親民，出自家族傳人第四代之手。圖／翻攝自Buccellati官方網站
以花卉風格為靈感的Blossoms系列銀飾，除了耳環、手鐲、戒指，過往也曾被GD權志龍配戴，訂價相對親民，出自家族傳人第四代之手。圖／翻攝自Buccellati官方網站
義大利百年高級珠寶品牌Buccellati近日於台北101購物中心三樓開設了期間快閃店。圖／Buccellati提供
義大利百年高級珠寶品牌Buccellati近日於台北101購物中心三樓開設了期間快閃店。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri系列珠寶除了在表面擁有纖細動容的絲線質地，寶石鑲嵌也以金屬固定、而非傳統的爪鑲，更凸顯了義大利金工技藝特色。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri系列珠寶除了在表面擁有纖細動容的絲線質地，寶石鑲嵌也以金屬固定、而非傳統的爪鑲，更凸顯了義大利金工技藝特色。圖／Buccellati提供
Buccellati海洋Sea系列大號羊角螺鍍銀裝飾品（SAGDEC010777），在真實的海螺之外施以925純銀鍍層，47,500元。圖／Buccellati提供
Buccellati海洋Sea系列大號羊角螺鍍銀裝飾品（SAGDEC010777），在真實的海螺之外施以925純銀鍍層，47,500元。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera Tulle系列黃金項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera Tulle系列黃金項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供

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