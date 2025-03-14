簡直數學題！台北希爾頓逸林推「6,840種威士忌飲品」

是喝酒？還是解數學題？台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧即日起至4月30日推出有趣的「威士忌套組」，賓客可自行從20款特選威士忌中，任選不重複3款，計有多達6,840種排列方式，每組1,200元+10%。

據經濟部資料顯示，2022年酒類進口值為377億元，其中威士忌以165億元居首，更勝亞軍（葡萄酒83億元）與季軍（啤酒68億元）之總和。蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association, SWA）也於日前公布數據顯示，2024年出口至台灣的總市值為2.98億英鎊（約為126.3億元），為全球排名第四。可見台灣2千3百萬的人口數，卻能在全球威士忌市場中，扮演舉足輕重的角色。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店餐飲部經理May林賜美表示，此次推出的「威士忌套組」，主要根據常見的類型與口味的偏好，從「單一麥芽威士忌」、「調和威士忌」、「波本威士忌」中，特選出「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」、「雅柏10年」、「約翰走路黑牌」、「格蘭利威12年」等20款色澤風味各具特色的酒飲，讓賓客根據自己的喜好，挑選出不同的3款搭配，以6,840種排列方式，在口中綻放獨一無二的風采。

酒店執行主廚Mike王銘嘉和廚藝團隊，也同步推出包括焦糖西柚、蒜味麵包條、辮子乳酪、雜糧麵包、鯷魚洋菇的「五味小點盤」（280元+10%），與結合酒店自製剁椒、獨門辣醬與剝皮辣椒三味，口味香辣帶勁，讓人直呼過癮的「米醋椒炸雞」（380元+10%）兩款下酒小食。

要注意的是，「威士忌套組」僅限內用，不可拆單，不可累計希爾頓榮譽客會點數，亦不得與任何優惠併用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

La Salle森酒吧

地址：台北市中山區中山北路一段123號一樓（台北中山九昱希爾頓逸林酒店）