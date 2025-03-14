7-ELEVEN CITY CAFE茶拿鐵系列再升級！新推「鹿兒島濃焙茶拿鐵」　還有伊藤久右衛門聯名「抹茶生巧克力生乳捲、白玉紅豆抹茶奶酪」

7-ELEVEN瞄準黑金新商機，CITY CAFE持續因應市場趨勢滿足不同消費者需求，尤其觀察到近年來風味飲系列飲品中，茶拿鐵系列連續5年引領風潮，回應消費者期待希望品嚐濃郁香醇風味，自3月19日起推出CITY CAFE濃茶拿鐵系列，掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，於春暖花開時節獻上極致雙茶饗宴。

據外部市場調查顯示，茶系列飲品風靡全球，尤其抹茶最受到消費者青睞，本土市場商機將近百億元。CITY CAFE抹茶拿鐵銷量每年持續成長，憑藉濃醇茶香成功在市場掀起熱潮，成為茶飲市場中備受矚目的新茶金。3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，以濃醇飽滿茶韻帶來新的茶拿鐵體驗。

7-ELEVEN今年升級推出的「福岡八女濃抹茶拿鐵」，嚴選日本八女抹茶，以更濃郁的茶香展現抹茶深厚層次；更首次導入「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，焙茶溫潤茶感與獨特熟成香氣，搭配綿密牛奶，溫潤順口，為茶拿鐵市場帶來全新風味體驗。同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品，添加日本宇治抹茶粉，茶香濃郁、鮮甜回甘，於3月17日至4月1日加入OPEN超值組合餐。

歡慶新品上市，7-ELEVEN串聯線上線下推出優惠，3月19日至4月1日於全台門市購買CITY CAFE濃茶拿鐵系列任選2杯可享優惠價99元。「OPENPOINT APP行動隨時取」則於3月19日至3月25日限時7天推出「新品嚐鮮價冰熱任選2杯99元」活動，每日限量1萬組（每日每會員限購2組），不僅可自己享用，更可轉贈給朋友。

另外，CITY CAFE攜手葡萄王於3月19日至4月8日推出田七瑪卡王／靈芝王精華飲（擇一）＋CITY CAFE中杯美式／拿鐵（擇一，冰熱任選）限定組合價99元。