快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

7-ELEVEN CITY CAFE茶拿鐵系列再升級！新推「鹿兒島濃焙茶拿鐵」　還有伊藤久右衛門聯名「抹茶生巧克力生乳捲、白玉紅豆抹茶奶酪」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY CAFE濃茶拿鐵系列掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，於春暖花開時節獻上極致雙茶饗宴。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE濃茶拿鐵系列掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，於春暖花開時節獻上極致雙茶饗宴。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN瞄準黑金新商機，CITY CAFE持續因應市場趨勢滿足不同消費者需求，尤其觀察到近年來風味飲系列飲品中，茶拿鐵系列連續5年引領風潮，回應消費者期待希望品嚐濃郁香醇風味，自3月19日起推出CITY CAFE濃茶拿鐵系列，掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，於春暖花開時節獻上極致雙茶饗宴。

據外部市場調查顯示，茶系列飲品風靡全球，尤其抹茶最受到消費者青睞，本土市場商機將近百億元。CITY CAFE抹茶拿鐵銷量每年持續成長，憑藉濃醇茶香成功在市場掀起熱潮，成為茶飲市場中備受矚目的新茶金。3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，以濃醇飽滿茶韻帶來新的茶拿鐵體驗。

7-ELEVEN今年升級推出的「福岡八女濃抹茶拿鐵」，嚴選日本八女抹茶，以更濃郁的茶香展現抹茶深厚層次；更首次導入「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，焙茶溫潤茶感與獨特熟成香氣，搭配綿密牛奶，溫潤順口，為茶拿鐵市場帶來全新風味體驗。同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品，添加日本宇治抹茶粉，茶香濃郁、鮮甜回甘，於3月17日至4月1日加入OPEN超值組合餐。

歡慶新品上市，7-ELEVEN串聯線上線下推出優惠，3月19日至4月1日於全台門市購買CITY CAFE濃茶拿鐵系列任選2杯可享優惠價99元。「OPENPOINT APP行動隨時取」則於3月19日至3月25日限時7天推出「新品嚐鮮價冰熱任選2杯99元」活動，每日限量1萬組（每日每會員限購2組），不僅可自己享用，更可轉贈給朋友。

另外，CITY CAFE攜手葡萄王於3月19日至4月8日推出田七瑪卡王／靈芝王精華飲（擇一）＋CITY CAFE中杯美式／拿鐵（擇一，冰熱任選）限定組合價99元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN自3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE攜手健康專家葡萄王於3月19日至4月8日攜手葡萄王推出限定組合。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE攜手健康專家葡萄王於3月19日至4月8日攜手葡萄王推出限定組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供

日本 消費者 福岡

延伸閱讀

白色情人節優惠必追！ 星巴克買一送一、超商咖啡買10送10、情人擁抱免費加料、告白玫瑰花入鍋

「NAGOMI × 一〇八抹茶茶廊」攜手推13抹茶甜點與飲品，還有冰淇淋免費吃

雲南咖啡店推螞蚱拿鐵、竹蟲美式 當地人：吃些蟲子很正常

50嵐1款「熱銷飲品」是王牌？ 一票網友滅火：不如珍奶

相關新聞

7-ELEVEN CITY CAFE茶拿鐵系列再升級！新推「鹿兒島濃焙茶拿鐵」　還有伊藤久右衛門聯名「抹茶生巧克力生乳捲、白玉紅豆抹茶奶酪」

7-ELEVEN瞄準黑金新商機，CITY CAFE持續因應市場趨勢滿足不同消費者需求，尤其觀察到近年來風味飲系列飲品中，...

亞尼克「百元生乳捲」連3天開搶！高雄旗艦改裝慶開幕

看好高雄輕軌商機與日韓IP、演唱會帶動百萬人流進港，亞尼克夢時代店率先於3月1日正式營運，高雄旗艦店則於今（14日）完成...

高四成一的成人長青春痘 醫提醒淡斑產品避一成分

俗稱「青春痘」的挫瘡是國人常見皮膚疾病，醫師指出，痤瘡常伴隨發紅、腫痛的不適感，皮膚表面還可能留下黑色素沉澱。許多人選擇...

港都coco姐「由素轉葷」 一鵝4吃征服老饕味蕾

各家餐廳鵝肉料理巧妙不同，以單點鹹水鵝、醉鵝最為常見，高雄復興鵝肉海鮮燒烤店在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開...

GUCCI創意總監出爐！同集團資優生Demna「轉學」了！

身為Kering集團金雞母的古馳（GUCCI），今日無預期爆出震撼彈：空缺多時的創意總監一職，將由同集團另一品牌Bale...

英美兩大博物館台北開打 透納這幅畫曾引發英美大戰

台灣藝術迷有福了！聯合數位文創昨正式宣布，引進英國泰德美術館的「威廉．透納特展-崇高的迴響」，6月底於中正紀念堂開展，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。