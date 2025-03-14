亞尼克「百元生乳捲」連3天開搶！高雄旗艦改裝慶開幕

看好高雄輕軌商機與日韓IP、演唱會帶動百萬人流進港，亞尼克夢時代店率先於3月1日正式營運，高雄旗艦店則於今（14日）完成改裝。歡慶高雄旗艦店改裝開幕，即日起至16日連續3天祭出「百元生乳捲」活動；並嚴選在地金鑽鳳梨推出首款鳳梨主題「陽光好旺生乳捲」高雄限定販售；此外，還有消費滿額贈，滿千送百等優惠。

將高雄港都充滿陽光與熱情的印象化成甜點風味，亞尼克使用高雄大樹的金鑽鳳梨，打造專屬高雄的期間限定「陽光好旺生乳捲」，以獨特的炙燒手法，讓酸甜多汁的金鑽鳳梨成了焦糖烤鳳梨，再攻陷泡芙蛋糕表皮，透過高溫炙燒焦糖化，鳳梨的酸味變得溫柔，更加香甜順口。雙層內餡先以鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜的鳳梨奶霜，外層再加上清爽的北海道奶霜，增添迷人乳香與滑順口感。

延續亞尼克「分享讓心融化」品牌精神，高雄旗艦店二樓空間迎來全新活力共創概念，首期展出IG人氣插畫家章魚燒燒互動展「花現了嗎？」。除了可愛圖樣療癒之外，現場也同步販售章魚燒燒的周邊商品，包括明信片、貼紙、筆記本等療癒小物，還有展區限定「花現微笑水晶棒棒糖」，與創作者一起創生，展出至6月30日。