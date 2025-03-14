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亞尼克「百元生乳捲」連3天開搶！高雄旗艦改裝慶開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
亞尼克高雄旗艦店改裝開幕，民眾最期待的百元搶冠軍生乳捲，3月14日起連續3天開搶，首日吸引不少捲迷熱力支持。圖/亞尼克提供
亞尼克高雄旗艦店改裝開幕，民眾最期待的百元搶冠軍生乳捲，3月14日起連續3天開搶，首日吸引不少捲迷熱力支持。圖/亞尼克提供

看好高雄輕軌商機與日韓IP、演唱會帶動百萬人流進港，亞尼克夢時代店率先於3月1日正式營運，高雄旗艦店則於今（14日）完成改裝。歡慶高雄旗艦店改裝開幕，即日起至16日連續3天祭出「百元生乳捲」活動；並嚴選在地金鑽鳳梨推出首款鳳梨主題「陽光好旺生乳捲」高雄限定販售；此外，還有消費滿額贈，滿千送百等優惠。

將高雄港都充滿陽光與熱情的印象化成甜點風味，亞尼克使用高雄大樹的金鑽鳳梨，打造專屬高雄的期間限定「陽光好旺生乳捲」，以獨特的炙燒手法，讓酸甜多汁的金鑽鳳梨成了焦糖烤鳳梨，再攻陷泡芙蛋糕表皮，透過高溫炙燒焦糖化，鳳梨的酸味變得溫柔，更加香甜順口。雙層內餡先以鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜的鳳梨奶霜，外層再加上清爽的北海道奶霜，增添迷人乳香與滑順口感。

延續亞尼克「分享讓心融化」品牌精神，高雄旗艦店二樓空間迎來全新活力共創概念，首期展出IG人氣插畫家章魚燒燒互動展「花現了嗎？」。除了可愛圖樣療癒之外，現場也同步販售章魚燒燒的周邊商品，包括明信片、貼紙、筆記本等療癒小物，還有展區限定「花現微笑水晶棒棒糖」，與創作者一起創生，展出至6月30日。

歡慶夢時代店營運上路、高雄旗艦店改裝開幕，亞尼克祭出最受捲迷期待的百元生乳捲活動，即日起至16日連續3天於高雄旗艦店開賣，每日限量30名，可以100元購買到亞尼克冠軍原味生乳捲乙條，當日10:00開始發送號碼牌，發完為止。即日起至4月14日，消費淨額滿1,699元，贈兼具保冷與保溫的野餐提袋乙個；消費滿3,000元贈原味生乳捲乙條（售價380元），贈品不累計。

亞尼克推出高雄限定「陽光好旺生乳捲」，獨特炙燒手法讓焦糖烤鳳梨酸甜多汁與蛋糕、內餡完美融合，售價460元。圖/亞尼克提供
亞尼克推出高雄限定「陽光好旺生乳捲」，獨特炙燒手法讓焦糖烤鳳梨酸甜多汁與蛋糕、內餡完美融合，售價460元。圖/亞尼克提供
亞尼克高雄旗艦店全新改裝，以北海道奶霜為靈感融入店內空間，明星生乳捲與熱門人氣甜點都買得到。圖/亞尼克提供
亞尼克高雄旗艦店全新改裝，以北海道奶霜為靈感融入店內空間，明星生乳捲與熱門人氣甜點都買得到。圖/亞尼克提供

亞尼克 章魚 鳳梨

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