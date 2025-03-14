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港都coco姐「由素轉葷」 一鵝4吃征服老饕味蕾

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開發出一鵝四吃，讓饕客超驚艷。記者王昭月／翻攝
在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開發出一鵝四吃，讓饕客超驚艷。記者王昭月／翻攝

各家餐廳鵝肉料理巧妙不同，以單點鹹水鵝、醉鵝最為常見，高雄復興鵝肉海鮮燒烤店在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開發出一鵝四吃，讓饕客超驚艷。

「復興鵝肉」海鮮燒烤由人稱Coco姐的陳妍蓁創立，店內提供多道私房菜及各類熱炒，經常高朋滿座，Coco姐原本經營進口水果批發生意，新冠疫情期間卻慘賠，之後轉戰餐飲業，主攻鵝肉料理，她笑說，自己的人生「由素轉葷」。

復興鵝肉找到資深主廚阿程師，店內料理不斷翻新，近來主打鹹水鵝、醉鵝、乾鍋鵝頭、芋泥香酥鵝，治了嘴刁的老饕。其中鹹水鵝，是將鵝肉加鳳梨水煮，再以高湯調味，搭配獨門醬汁，肉質鮮嫩又不死鹹。醉鵝的工序也繁複，將鹹水鵝加入黃酒、米酒及枸杞、紅棗、人蔘、川芎、月桂等藥材，入口帶著清甜酒香。

「乾鍋鵝頭」則考驗火候，阿程師將整支鵝頭連頸經高溫炸過，再加入蒜末、花椒油調味，嗆辣過癮；「芋泥香酥鵝」則將滷過的鵝肉去骨，再與大甲芋頭按比例捏壓成泥下鍋油炸，香酥可口。

Coco姐表示，經營餐飲是良心事業，口味、食安絕不馬虎，先前疫情期間，水果批發生意被打趴，但現在對自己的事業第二春，很有信心。店內也祭出貼心優惠，只要當天生日的壽星來店消費，就送豬腳麵線。母親節媽媽們來用餐，一樣致贈麵線慰勞「一家一煮」。

醉鵝的工序也繁複，將鹹水鵝加入黃酒、米酒及枸杞、紅棗、人蔘、川芎、月桂等藥材，入口帶著清甜酒香。記者王昭月／翻攝
醉鵝的工序也繁複，將鹹水鵝加入黃酒、米酒及枸杞、紅棗、人蔘、川芎、月桂等藥材，入口帶著清甜酒香。記者王昭月／翻攝
高雄復興鵝肉海鮮燒烤店在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開發出一鵝四吃，讓饕客超驚艷。記者王昭月／翻攝
高雄復興鵝肉海鮮燒烤店在30年資歷的大廚「阿程師」的掌理下，新近開發出一鵝四吃，讓饕客超驚艷。記者王昭月／翻攝
「復興鵝肉」海鮮燒烤由人稱Coco姐的陳妍蓁創立，店內提供多道私房菜及各類熱炒，經常高朋滿座。記者王昭月／翻攝
「復興鵝肉」海鮮燒烤由人稱Coco姐的陳妍蓁創立，店內提供多道私房菜及各類熱炒，經常高朋滿座。記者王昭月／翻攝

料理 海鮮 疫情

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