快訊

塑膠保鮮盒有味道怎麼辦？不需要海綿，清潔3招輕鬆去味除垢

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

聽新聞
0:00 / 0:00

GUCCI創意總監出爐！同集團資優生Demna「轉學」了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
德國設計師Demna、前任Balenciaga創意總監將出任古馳（GUCCI）創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ Kering_official
德國設計師Demna、前任Balenciaga創意總監將出任古馳（GUCCI）創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ Kering_official

身為Kering集團金雞母的古馳（GUCCI），今日無預期爆出震撼彈：空缺多時的創意總監一職，將由同集團另一品牌Balenciaga的創意總監Demna出任。

自2015年成為Balenciaga創意總監後，10年來Demna快速帶領該品牌在風格、剪裁輪廓、新世代之間引起壓倒性好評，或成為這次重要人事異動的關鍵。GUCCI在歷經Alessandro Michele、Sabato de Sarno兩任創意總監後，由於已成為營業額100億的航空母艦級品牌，因此創意總監一職令多方熱烈討論。

事實上，在剛結束的Balenciaga 2025秋冬發表，曾有時尚媒體評論該季為Demna最「收斂」的一季：保有其量體上壓縮或膨脹的極限雕塑感，但風格較為收攝，或無形中提前預告了接下來的人事異動。

非本科出身的Deman原先在喬治亞提比里西國立大學主修國際經濟，此後再前往時尚重鎮、比利時安特衛普皇家藝術學院就讀。2013年先成為路易威登（Louis Vuitton）成衣女裝的資深設計師，2014年並首次於巴黎時裝周發表初個系列；他甚至擁有自己的個人品牌Vetements，並以前衛、擁有對（拆解並重構）街頭文化的精湛觀點、大膽受到名人喜愛，或也可視為日後他在Balenciaga的成功，奠基於Demna的獨特視角。

為此開雲集團「老董」Francois-Henri Pinault並在聲明中表示，Demna在過去十年對集團的貢獻顯而易見，並期待他為GUCCI形塑全新的藝術風格軸線。

由於Demna的設計風格相當鮮明，他擅長結合極限壓縮或膨脹的量體創造出存在感，同時將搖滾、哥德、金屬、次文化等元素與服裝融合廣受次世代歡迎，在加上GUCCI經典元素如GG Logo、綠紅綠Web織紋、Horsebit馬銜鍊等元素後，等同獲得了大把好牌。未來將創造出何等前所未見的GUCCI服裝語彙？當下一次2026春夏時裝周來臨之際，答案勢必將公布在世人眼前，拭目以待。

開雲集團今日凌晨於IG上宣布了重要人事異動，將由Demna出任GUCCI創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ Kering_official
開雲集團今日凌晨於IG上宣布了重要人事異動，將由Demna出任GUCCI創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ Kering_official

品牌 總監

延伸閱讀

Balenciaga巴黎時裝周2025冬裝 破格前衛的時尚暴徒

教育部已對大陸多校下手 海基會：若需轉學將提供協助

雪白長腿辣妹子竟是「雙金影后」！潔西卡雀絲坦極品身材太逆天 47歲美成這樣

馬銜鍊強勢出擊！GUCCI 2025秋冬大秀 展現「完美中的不完美」

相關新聞

GUCCI創意總監出爐！同集團資優生Demna「轉學」了！

身為Kering集團金雞母的古馳（GUCCI），今日無預期爆出震撼彈：空缺多時的創意總監一職，將由同集團另一品牌Bale...

英美兩大博物館台北開打 透納這幅畫曾引發英美大戰

台灣藝術迷有福了！聯合數位文創昨正式宣布，引進英國泰德美術館的「威廉．透納特展-崇高的迴響」，6月底於中正紀念堂開展，展...

25秋冬巴黎時裝周／楊冪賞LOEWE 服飾與藝術收藏巧相映

在剛剛於巴黎落幕的2025秋冬時裝周中，西班牙品牌LOEWE揚棄動態走秀、改以靜態展出的方式呈現女裝及男裝系列，是創意總...

OWNDAYS「湯姆貓與傑利鼠」、JINS「七龍珠」經典聯名

經典可以歷代傳承，兩大日系品牌分別攜手經典動畫推出聯名眼鏡，OWNDAYS攜手華納兄弟首度推出「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列...

NIKE千禧風鞋款風靡潮流圈 Karina街拍穿它詢問度破表

NIKE近期有兩雙銀黑戰靴風靡潮流圈，一雙是NIKE全新女子鞋款Air Max Muse，另一雙是NIKE時隔25年再次...

美味一滴不剩！空盤Ｘ唐寧茶推《春季勃艮第聯名套餐》

每道料理都味美，讓人總以麵包沾取醬料湯汁，每盤吃得一滴不剩為名的「空盤」，即日起至5/31與唐寧茶聯手推出《春季勃艮第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。