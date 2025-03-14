英美兩大博物館台北開打 透納這幅畫曾引發英美大戰

台灣藝術迷有福了！聯合數位文創昨正式宣布，引進英國泰德美術館的「威廉．透納特展-崇高的迴響」，6月底於中正紀念堂開展，展出英國最偉大畫家透納80件代表作。開幕時間跟故宮「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」開幕只差兩周，形成暑假期間，倫敦泰德美術館與紐約大都會博物館「英美大戰」的藝術盛事。

威廉．透納擁有「光之畫家」美譽，公認是英國史上最偉大的畫家，被英國民眾票選為新版廿英鎊紙鈔上的封面人物，也是英國重量級藝術獎「透納獎」的命名來源。透納擅長通過色彩及光線，生動捕捉大自然的動態與力量，重新定義了何謂「風景畫」，啟發了莫內和法國印象派畫家。今年適逢透納250周年誕辰，泰德美術館籌辦史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽，目前已至摩納哥和上海展出，台灣是第三站。

透納臨終前，捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給泰德美術館。擁有最多透納作品收藏的泰德美術館，此次將帶來80件透納的真跡，展中最受矚目的「藍色瑞吉山，日出」，也曾引起英美大戰。

透納總共畫了紅藍黑三幅「瑞吉山」，描繪一天中不同時刻從盧塞恩湖看到的瑞吉山，被視為透納代表作。儘管泰德美術館收藏了大量透納作品，卻少了瑞吉山系列作，一直引以為憾。

2006年，紅藍黑三幅「瑞吉山」首次齊聚於泰德美術館展出，轟動一時，卻沒有一幅屬於泰德。「紅色瑞吉山」早在1943年便由澳洲墨爾本維多利亞國家美術館購藏。「黑色瑞吉山」和「藍色瑞吉山」則在一舉成名後，由藏家手中釋出拍場，並成為美國華盛頓國家美術館和泰德美術館爭奪的目標。在「黑色瑞吉山」被賣給美國國家美術館後，「藍色瑞吉山」又被另一位美國藏家買走，舉國嘩然。泰德美術館緊急申請推遲出口許可，和國家藝術基金會聯手發起公開募款，希望讓英國國寶留在國內。泰德最終以500萬英鎊(台幣約2.5億元)成功買下「藍色瑞吉山」，創下當時泰德美術館買畫的價格紀錄。