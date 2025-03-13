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25秋冬巴黎時裝周／楊冪賞LOEWE 服飾與藝術收藏巧相映

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊冪出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
楊冪出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供

在剛剛於巴黎落幕的2025秋冬時裝周中，西班牙品牌LOEWE揚棄動態走秀、改以靜態展出的方式呈現女裝及男裝系列，是創意總監Jonathan Anderson用剪貼記事簿的概念，延伸構思的設計。包括全球品牌大使楊冪、王一博、韓星高旻示等人，均親身於18世紀落成的巴黎地標建築Hôtel de Maisons鑑賞新作。

這剪貼簿收納了隨意蒐集的新舊事物，既是回憶亦是靈感，每一頁都填滿了值得紀念的時刻與思緒。在設計2025秋冬系列時，Jonathan Anderson以這本剪貼簿為發想，加入LOEWE最有代表性錯覺效果（trompe l'oeil）、扭曲比例輪廓等元素，再經過藝術與工藝的轉換，並促成了與Josef & Anni Albers基金會的合作。

本季的服飾分別於17間主題房間中呈現，並與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列，服裝與不同藝術的交錯呈現出互相呼應又對比的巧妙趣味。這些藝術品包括曾出現於以往的時裝展、廣告及LOEWE工坊的藝術裝置。二十世紀現代主義先驅Josef Albers及Anni Albers的經典作品則是最新秋冬系列的靈感來源，Josef Albers的代表作《Homage to the Square》系列的嵌套重疊正方形或色塊，轉化了大家熟悉的Puzzle、Flamenco包款、Amazona及其他包款的形態，而Anni Albers的編織圖案以線條化作藝術探索的媒介，為秋冬系列的外套及包款賦予鮮明觸感。

綜觀秋冬女裝及男裝，設計微妙地互相呼應，構成一篇和諧樂章。披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美，衝擊固有的觀感。拼接、垂墜及拉長的皮革，塑造成圓形的針織洋裝，還有衣櫥必備的襯衫、針織及大衣隨意融合一起，將熟悉的都變成意料之外。

比例的變化，放大與縮小，微細的元素構成立體輪廓；小環圈變成上衣；經編針織圖案被放大；巧妙剪割技術顯示服裝內部造工，體現時裝的生命而非靜態不變。威爾斯格紋化為金屬感流蘇，令釘珠阿剛紗連身裙呈現通透錯覺，硬朗中添幾分柔美。物料質感強烈鮮明，服裝的密集珠飾延伸到配飾及Toy露跟鞋， Ballet Runner 2.0跑鞋的標誌圖案則披上剪羊毛物料。

泰星Tawan出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
泰星Tawan出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
曾在2022秋冬女裝秀場上及廣告中出現過的巨型南瓜雕塑《Giant Pumpkin No 2》，出自英國藝術家Anthea Hamilton之手。圖／LOEWE提供
曾在2022秋冬女裝秀場上及廣告中出現過的巨型南瓜雕塑《Giant Pumpkin No 2》，出自英國藝術家Anthea Hamilton之手。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
王一博出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
王一博出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
本季的服飾與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列。圖／LOEWE提供
本季的服飾與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列。圖／LOEWE提供
泰星Nicha出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
泰星Nicha出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美。圖／LOEWE提供
披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美。圖／LOEWE提供
韓星高旻示出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
韓星高旻示出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
為2025年早春系列廣告而設的巨型大蘋果與本季最新服裝創作並置。圖／LOEWE提供
為2025年早春系列廣告而設的巨型大蘋果與本季最新服裝創作並置。圖／LOEWE提供
本季的服飾分別於17間主題房間中呈現。圖／LOEWE提供
本季的服飾分別於17間主題房間中呈現。圖／LOEWE提供
男裝設計微妙地互相呼應女裝。圖／LOEWE提供
男裝設計微妙地互相呼應女裝。圖／LOEWE提供
本季的服飾分別於17間主題房間中呈現。圖／LOEWE提供
本季的服飾分別於17間主題房間中呈現。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供

巴黎 時裝周 服裝

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