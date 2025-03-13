OWNDAYS「湯姆貓與傑利鼠」、JINS「七龍珠」經典聯名

經典可以歷代傳承，兩大日系品牌分別攜手經典動畫推出聯名眼鏡，OWNDAYS攜手華納兄弟首度推出「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列。JINS則是展開與人氣動畫「七龍珠DAIMA」與「七龍珠」合作，推出獨家聯名眼鏡。

1940年推出的美國動畫「湯姆貓與傑利鼠」問世85周年，為慶祝這個年份，今年跨品牌推出了許多「湯姆貓與傑利鼠」聯名商品，日本眼鏡品牌OWNDAYS也首度推出聯名合作，這系列以TOM and JERRY「吵吵鬧鬧卻還是最佳拍檔」的日常互動為靈感，將經典的貓捉老鼠追逐場景融入眼鏡設計中，打造4款眼鏡框，每款2種配色。

此外，隨著聯名眼鏡附贈漫畫圖案採用紙袋風格設計的泰維克材質眼鏡盒，呈現復古可愛，以及起司圖樣眼鏡清潔布。同時推出2款聯名周邊商品：變長的湯姆貓眼鏡盒和鬆餅造型傑利鼠絨毛吊飾，裡面還隱藏了實用的眼鏡拭鏡布。

JINS與七龍珠第一彈聯名以最新作品「七龍珠DAIMA」的角色為靈感，鏡框採用威靈頓框形並融入眉框設計，呼應角色鮮明的眉毛特色。此外，鏡框配色採用角色服裝與經典元素，展現角色鮮明個性。這系列是獻給曾經伴隨「七龍珠」成長的大人們，也為因「DAIMA」而踏入七龍珠世界的孩子們，共推出大人款、兒童款各6色，親子們可以一起戴上眼鏡，共享七龍珠的冒險旅程。

第二彈聯名商品將七龍珠作品初期的經典形象與極簡設計融合，推出大人款6款8色聯名眼鏡，展現懷舊復古風格，同時巧妙融入「七龍珠」的世界觀。金屬鏡腳上雕刻了孫悟空駕馭筋斗雲、布馬騎乘摩托車的經典場景。此外，在鉸鏈處帶入四星球元素，呈現作品中具代表性的道具，感受滿滿七龍珠氛圍。