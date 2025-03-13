NIKE千禧風鞋款風靡潮流圈 Karina街拍穿它詢問度破表

NIKE近期有兩雙銀黑戰靴風靡潮流圈，一雙是NIKE全新女子鞋款Air Max Muse，另一雙是NIKE時隔25年再次推出千禧年鞋款、專為女性打造的跑鞋Air Superfly，兩雙都具深受時下審美喜好的Y2K風格，一雙具有份量感、一雙主打低筒薄底貼合腳型，共通點都具前衛金屬感帥氣十足，一推出即成為潮人喜愛的街頭人氣鞋款。

Nike全新女子鞋款Air Max Muse，品牌的目標是打造一款全新的Air Max鞋款，讓這款鞋型獨具「她」的專屬風格。鞋身的線條感、誇張的比例和引人注目的設計，擁有獨特的輪廓抓住目光，光滑的半霧面鞋面包覆著Air氣墊，進一步凸顯了Nike Air氣墊的存在，增高的足弓為整體造型注入了獨特前衛的時尚感。南韓女團aespa隊長Karina近日在IG上傳的出遊照，私人穿搭腳上這雙就是Air Max Muse，一曝光後更讓這雙鞋款詢問度高漲。這雙Air Max Muse於去年底發售官網目前顯示已售罄，但品牌之前也預告，這款可望在今年陸續推出更多配色和款式。

而Air Superfly是NIKE於千禧年推出的競速跑鞋鞋款，時隔25年重新回歸，延續了當年的極簡風格，以及低調解構主義外型，將復古外觀融入現代元素，預計讓讓年輕一代消費者再次感受Air Superfly獨特輪廓的魅力。鞋型為競速跑鞋貼合腳感，獨特的反向縫合工藝有更順滑的貼合感，並移除了傳統運動鞋款中常見的鞋墊設計，呈現極簡風格。鞋面的透氣孔延續了最初的Superfly設計，提高透氣性的同時也保證了輕便性能，鞋底的獨特綠色圓點則是致敬2000年代田徑釘鞋的排列。首發配色是非常具有未來科技感的金屬銀，是初代銀灰外觀的現代化版本，今年也會推出其他配色版本。