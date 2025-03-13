美味一滴不剩！空盤Ｘ唐寧茶推《春季勃艮第聯名套餐》

每道料理都味美，讓人總以麵包沾取醬料湯汁，每盤吃得一滴不剩為名的「空盤」，即日起至5/31與唐寧茶聯手推出《春季勃艮第聯名套餐》。茶香與田螺、珠雞、羊肚菌迸發出全新的法式風味，也讓法國傳統菜譜寫出新風采。

空盤Komboi經營者賴信延Leo與共同創辦人兼主廚黃兆偉David皆為7年級後段班生，兩人在台北東區創業，店名取為「空盤」，廚房團隊平均年齡不超過30歲；餐廳空間簡約開放，服務與菜式同樣充滿活力。

唐寧茶源於1706年，深獲英國維多利亞女王、喬治五世等王室貴族青睞，至今仍是英國最古老而經典的茶飲品牌之一，300多年來求新求變，此刻與空盤推出春季勃艮第AoG聯名套餐，選用唐寧茶鉑金系列的「薑芒綠茶狂想曲」、「胭脂莓果茶」、「琥珀焦糖博士茶」為法式菜餚、甜點注入全新想像。

首道開胃菜「肉派｜酸黃瓜｜歐芹」是經典的勃艮第傳統菜Jambon persillé，以豬肉為主，添加鴨肉豐富口感，湯凍層以大量歐芹賦予輕盈香氣，並以韓國芝麻葉、羽葉歐芹、香菜花等作為肉派上的迷你生菜花束，Leo上菜時特別強調，一定要給小花束一個機會，入口，清新撲鼻，也化解了肉派的油膩。

「麵包｜第戎芥末奶油」則是看似不起眼的配角，卻貫穿全程，陪伴饕客抹淨盤中最後的美味。前菜「田雞｜田螺｜薑芒綠茶狂想曲」擺盤春意盎然，大小翠綠包圍著田雞肉，田雞、田螺與茶竟也完美合拍。Leo說，主廚先將「薑芒綠茶狂想曲」磨製成茶粉，混和巴西里、炸物澱粉酥炸，滋味清香回甘；茶粉遇熱散放香氣，「薑芒的peak也就拉出來了！」

主菜「珠雞｜羊肚菌｜胭脂莓果茶」，靈感來⾃法國勃艮第的「紅酒燉雞」，也取胭脂莓果的茶色與氣味近似紅酒，而有此聯想。珠雞鮮嫩雞胸、酥脆外皮之間，再添以以羊肚菌製成的慕斯，另一部分醬汁由紹興酒詮釋「黃酒燉雞」，既傳統又創新。

甜點之一「熙篤修道院乾酪｜杏仁｜琥珀焦糖博士茶」，由琥珀焦糖博士茶熬製成晶瑩透亮的薄片果凍，加入茶葉增添氣味，再與濃郁、水洗過的法國熙篤修道院產區出產的鹹乾酪融合杏仁，口感多重層次。

空盤 komboi x TWININGS唐寧茶 《春季勃艮第聯名套餐 》 地址 : 台北市大安區敦化南路一段270巷28號 電話：02-8772-0372 價格：每客2,980元+10% 套餐檔期：即日起至2025/5/31 店休：周日、周一

「珠雞｜羊肚菌｜胭脂莓果茶」以勃艮第經典菜餚「紅酒燉雞」作為靈感，延續紅酒的莓果、杏桃、酸甜調性，巧妙融入茶香調性。圖/唐寧茶提供

「熙篤修道院乾酪｜杏仁｜琥珀焦糖博士茶」選用勃艮第熙篤修道院產區出產的鹹乾酪融合杏仁，綴著以琥珀焦糖博士茶熬製成的果凍薄片，宛如晶瑩裙襬，每一口都是甜蜜驚奇。圖/唐寧茶提供