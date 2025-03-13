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蝦皮購物「3.18會員日」春季夯品最低8元起！限時3天「世界口腔日」優惠專區祭1元瘋搶價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「3.18會員日」春季夯品最低8元起；3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，明星口腔護理商品限時推1元瘋搶價，下單再抽時尚家電。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」春季夯品最低8元起；3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，明星口腔護理商品限時推1元瘋搶價，下單再抽時尚家電。圖／蝦皮購物提供

春天腳步逐漸逼近，消費市場迎來換季新風貌，根據蝦皮購物觀察，自本月初氣溫回暖以來，春季穿搭、抗敏保濕、空氣清淨機等換季商品關鍵字搜尋逐步攀升，其中春季女裝搜尋激增7倍，空氣清淨機、除濕機等換季家電搜尋熱度亦成長超過4成。蝦皮購物「3.18會員日」搶先集結各品類的春季夯品，獻上最低8元起優惠，讓消費者輕鬆喜迎春日。

蝦皮購物「3.18會員日」網羅保健品、美妝服飾、換季家電等熱銷品類，3月18日當天美胸款24HRS無感集中內衣限時優惠價460元、好來清新漱口水500ml多入組限時優惠價8元起、hince清新水感冰透唇釉限時優惠價415元、惠而浦DS202HDTW第六感智能清淨除濕機限時優惠價殺破6折只要7,990元。此外，最新Xiaomi 15 Ultra至蝦皮購物下單限時獨家享5%蝦幣回饋，刷星展銀行信用卡分期滿2萬元再折1,600元（須登錄）。

適逢3月20日「世界口腔健康日」，蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，攜手高露潔、好來、舒酸定、獅王、齒妍堂等品牌，祭出「1元瘋搶價」、「買就送豪禮」、「限量1折券」及「下單抽價值萬元家電」等多重優惠。

3月18日至3月20日蝦皮購物「世界口腔日」優惠專區，除了牙膏、漱口水等明星商品連最低下殺1元起，更精選6大時段豪灑1折優惠券，滿額下單最高折400元。牙周適基礎系列牙齦護理牙膏、Lab52齒妍堂三麗鷗晶透牙膏、日本獅王 固齒佳Pro酵素全效／亮白牙膏於指定時段限時祭出1元瘋搶價。限定時間下單指定商品再享品牌好禮，3月18日下單好來全亮白深導煥白牙膏90g-3條&2條+牙貼1盒，即可獲得超萌Snoopy浮雕造型碗2入；3月19日下單日本獅王LION NONIO終結口氣漱口水600ml，牙膏4入免費送；活動期間下單還能抽價值逾萬元的超時尚BRITA瞬熱開飲機。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁、APP公告為準。

蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，精選6大時段豪灑1折優惠券，3月20日舒酸定專業抗敏修護琺瑯質牙膏100g限時優惠價349元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，精選6大時段豪灑1折優惠券，3月20日舒酸定專業抗敏修護琺瑯質牙膏100g限時優惠價349元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，精選6大時段豪灑1折優惠券，3月19日下午2點Lab52齒妍堂三麗鷗晶透牙膏限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，精選6大時段豪灑1折優惠券，3月19日下午2點Lab52齒妍堂三麗鷗晶透牙膏限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，3月18日好來清新漱口水500ml多入組限時優惠價8元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，3月18日好來清新漱口水500ml多入組限時優惠價8元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，3月18日及3月20日下午2點牙周適基礎系列牙齦護理牙膏限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月18日至3月20日限時推出「世界口腔日」優惠專區，3月18日及3月20日下午2點牙周適基礎系列牙齦護理牙膏限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，3月18日hince清新水感冰透唇釉限時優惠價415元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.18會員日」，3月18日hince清新水感冰透唇釉限時優惠價415元。圖／蝦皮購物提供

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