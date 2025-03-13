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HOLA內湖店改裝出清！家具、家電、寢具「最低1折起」
HOLA和樂家居北台灣最大門市內湖店將於5月下旬進行改裝，並預計於今年第4季以全新品牌旗艦店和大家見面，即日起至4月27日HOLA內湖店門市將推出改裝前出清特賣，包括家具、家電、羊毛保暖冬被、兒童寢具等眾多商品最低下殺1折起，出清商品數量有限售完為止，部分商品為展示品非全新，庫存以門市現場為主。
由HOLA獨家代理的機能沙發領導品牌La-Z-Boy，屬於平常較難入手的旗艦價格，HOLA內湖店改裝出清期間少量展示品下殺至5折；其他ACTONA等丹麥品牌實木吧檯椅、餐椅、置物櫃等家具以及現場少量家電展示品也都參與5折出清，新成家或是想趁機為家裡改頭換面都可以來挖寶。
HOLA蒐羅來自世界各地的質感餐具，除了來自瑞典的Sagaform、日本KINTO、丹麥Bitz等，近400款餐茶商品改裝出清期間5折起。
在夏天到來前，不妨趁機為家中孩子準備一床童趣天絲床寢，無論是森林好朋友、恐龍、太空、人魚等，都可以在HOLA找到想要的花色，HOLA兒童天絲寢具經過防蟎抗菌處理，呵護孩子肌膚，HOLA內湖店改裝出清期間只要3折起就能入手。長期主義者則可以購入高質感的100%法國羊毛防蟎冬被，子母扣設計可結合另一條被子使用，自由調節冷熱，活動期間優惠價1,140元；精選印花床被四件組有多款花色選擇，四件組優惠價1,280元。
●附註：詳細優惠活動內容與商品以門市公告為準。
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