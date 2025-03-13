快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

一款風衣各自潮？詹子萱、孫芸芸化身英倫騎士帥氣爆棚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孫芸芸。圖／Burberry提供
孫芸芸。圖／Burberry提供

面對陰晴不定、冷熱驟變的氣候，除了堅強的心智，一款長大衣也能抵抗多變氣候對生活造成的不便。英倫時尚品牌Burberry近日邀請多位明星潮人包含孫芸芸、詹子萱、許路兒、周予天合作，以長風衣搭配夏季包款，再度呼應了品牌「It’s Always Burberry Weather」的宣言，無分雨晴、俐落上路。

選用Gabardine為材質的Burberry風衣，最具辨識度的細節之一莫過於內襯與翻領的Burberry格紋棉質襯裡，其中每一款衣領都以純手工縫製超過180個針腳，進而完成流暢的線條；一旦搭配上T恤與長褲、短裙與長靴，又或是品牌愛用的格紋長褲，皆能盡情展現英倫紳士氣息。

男女群星們並提取了一只2025夏季新款B Clip包包，包款採用粒面小牛皮、格紋緹花布，又或是牛皮與麂皮拼接，於英國設計、並在義大利進行製作。其中包款的b字型夾扣靈感出自品牌首字母小寫b，具Burberry格紋的可調式背帶則源自馬術文化，同時皮革細節則加以Burberry的「戰馬騎士」（Equestrian Knight Design）浮雕、提升造型辨識度。

值得一提的是名媛孫芸芸選用了長風衣搭配短裙、黑色長靴，因而大秀修長身形與甜美，新星詹子萱則腳踏一雙酒紅色厚底靴與長褲，並將Burberry格紋圍巾化作領帶造型，走自己的路，展現非典型的騎士風俐落。

Burberry沙色小型B Clip信差包，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙色小型B Clip信差包，79,000元。圖／Burberry提供
周予天。圖／Burberry提供
周予天。圖／Burberry提供
Burberry黑色中長版Kensington Heritage系列風衣，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色中長版Kensington Heritage系列風衣，89,000元。圖／Burberry提供
詹子萱以蜜金色經典款風衣搭配B Clip信差包，非一般俐落率性。圖／Burberry提供
詹子萱以蜜金色經典款風衣搭配B Clip信差包，非一般俐落率性。圖／Burberry提供
Burberry蜜金色中長版Kensington Heritage風衣，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry蜜金色中長版Kensington Heritage風衣，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色小型B Clip信差包，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色小型B Clip信差包，89,000元。圖／Burberry提供

Burberry 品牌 孫芸芸

延伸閱讀

張員瑛再曬床照！「緊身胸衣大秀前凸後翹身材」化身性感牛仔降臨MIUMIU秀場

每天強灌7、8瓶牛奶當水喝 男星2個月驚奇長高10公分！

南投夢幻「Z字櫻花步道」綻放！望高茶園化身浪漫粉紅仙境

激似孫芸芸！韓女團MEOVV新人「米蘭街頭辣秀長腿」和Karina貼緊緊 有望成為下一任人間PRADA

相關新聞

南港LaLaport試營運喊停原因曝光 3月20日直接開幕見客

三井不動產集團在台北市首座區域型購物中心「南港LaLaport」試營運日期變變變，原本內部廠商傳出3月13日試營運，但因...

蛤蜊直接冰冰箱小心死光光！名廚曝保存方式：加1物更鮮美

買回來的新鮮蛤蜊總是吐沙吐不乾淨？擁有20多年廚藝經驗、精通台閩粵菜的台灣最年輕國宴主廚阿慶師在臉書粉絲社團曝光獨門「保鮮秘訣」。吃海鮮最講究的即是新鮮，阿慶師特別發佈影片指出，一般人直接放進冰箱的保存方式都是錯誤的，只要依照他提供的撇步保存，保證三週蛤蜊依舊鮮美！

HOLA內湖店改裝出清！家具、家電、寢具「最低1折起」

HOLA和樂家居北台灣最大門市內湖店將於5月下旬進行改裝，並預計於今年第4季以全新品牌旗艦店和大家見面，即日起至4月27...

一款風衣各自潮？詹子萱、孫芸芸化身英倫騎士帥氣爆棚

面對陰晴不定、冷熱驟變的氣候，除了堅強的心智，一款長大衣也能抵抗多變氣候對生活造成的不便。英倫時尚品牌Burberry近...

《命中註定那頭鵝》314上檔 林奕嵐詹懷雲首映會大跳企鵝求愛舞

林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造，聯合數位文創共同出品， 3/14白色情人節全台上映！12日晚間舉辦首映會，監製劉宛玲、陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜率領男女主角及納豆、陳華、陽靚、段鈞豪、李雪、葉子綺等演員出席，現場大跳「企鵝求愛舞」，笑聲，尖叫聲不斷。

南歐與北歐的香氣巡禮！三越A9香氛快閃店 滿額加碼贈

無形、無色的香氣，卻最能在腦海裡留下深刻印象。台灣Bluebell藍鐘集團近日於新光三越A9二樓帶來了一間Belle精選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。