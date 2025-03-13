快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

南港LaLaport試營運喊停原因曝光 3月20日直接開幕見客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南港LaLaport跳過試營運階段，直接於3月20日正式開幕。本報資料照片
南港LaLaport跳過試營運階段，直接於3月20日正式開幕。本報資料照片

三井不動產集團在台北市首座區域型購物中心「南港LaLaport」試營運日期變變變，原本內部廠商傳出3月13日試營運，但因實在來不及，日前三井表態，沒有3月13日試營運，力拚3月17日、3月18日試營運，今又出現變卦，確定取消試營運，將在3月20日正式開幕時見客。

南港LaLaport開幕工程一直處於趕工狀態，加上台中新光三越工安事件在前，相關安全檢查勢必更嚴謹，先前業界就對南港LaLaport試營運時程抱有問號、認為難以達成。三井不動產取消南港LaLaport試營運的主因是需要進行消防檢查。

目前南港LaLaport確定不會在3月20日前舉行試營運，至於開幕當天開放顧客入館時間，三井不動產表示近日研擬中尚未確定，之後確定時間會在官網與官方社群公布。

南港LaLaport具5萬坪、300家專櫃進駐規模，加上地理交通位置便利，搭乘台北捷運板南線、文湖線皆可抵達，開幕後勢必成為南港商業中心，連帶吸引板南線、文湖線沿線居民造訪。

LaLaport 台北捷運 板南線

延伸閱讀

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

「哈利波特」「宮﨑駿動畫」周邊專賣店進駐南港LaLaport 開幕話題搶先看

南港LaLaport試營運時間瘋傳 業者：3月13日不要跑來！

高牆阻隔南港2個世界 里長盼公辦都更 北市：可循7599

相關新聞

南港LaLaport試營運喊停原因曝光 3月20日直接開幕見客

三井不動產集團在台北市首座區域型購物中心「南港LaLaport」試營運日期變變變，原本內部廠商傳出3月13日試營運，但因...

蛤蜊直接冰冰箱小心死光光！名廚曝保存方式：加1物更鮮美

買回來的新鮮蛤蜊總是吐沙吐不乾淨？擁有20多年廚藝經驗、精通台閩粵菜的台灣最年輕國宴主廚阿慶師在臉書粉絲社團曝光獨門「保鮮秘訣」。吃海鮮最講究的即是新鮮，阿慶師特別發佈影片指出，一般人直接放進冰箱的保存方式都是錯誤的，只要依照他提供的撇步保存，保證三週蛤蜊依舊鮮美！

HOLA內湖店改裝出清！家具、家電、寢具「最低1折起」

HOLA和樂家居北台灣最大門市內湖店將於5月下旬進行改裝，並預計於今年第4季以全新品牌旗艦店和大家見面，即日起至4月27...

一款風衣各自潮？詹子萱、孫芸芸化身英倫騎士帥氣爆棚

面對陰晴不定、冷熱驟變的氣候，除了堅強的心智，一款長大衣也能抵抗多變氣候對生活造成的不便。英倫時尚品牌Burberry近...

《命中註定那頭鵝》314上檔 林奕嵐詹懷雲首映會大跳企鵝求愛舞

林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造，聯合數位文創共同出品， 3/14白色情人節全台上映！12日晚間舉辦首映會，監製劉宛玲、陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜率領男女主角及納豆、陳華、陽靚、段鈞豪、李雪、葉子綺等演員出席，現場大跳「企鵝求愛舞」，笑聲，尖叫聲不斷。

南歐與北歐的香氣巡禮！三越A9香氛快閃店 滿額加碼贈

無形、無色的香氣，卻最能在腦海裡留下深刻印象。台灣Bluebell藍鐘集團近日於新光三越A9二樓帶來了一間Belle精選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。