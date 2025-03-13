南港LaLaport試營運喊停原因曝光 3月20日直接開幕見客

三井不動產集團在台北市首座區域型購物中心「南港LaLaport」試營運日期變變變，原本內部廠商傳出3月13日試營運，但因實在來不及，日前三井表態，沒有3月13日試營運，力拚3月17日、3月18日試營運，今又出現變卦，確定取消試營運，將在3月20日正式開幕時見客。

南港LaLaport開幕工程一直處於趕工狀態，加上台中新光三越工安事件在前，相關安全檢查勢必更嚴謹，先前業界就對南港LaLaport試營運時程抱有問號、認為難以達成。三井不動產取消南港LaLaport試營運的主因是需要進行消防檢查。

目前南港LaLaport確定不會在3月20日前舉行試營運，至於開幕當天開放顧客入館時間，三井不動產表示近日研擬中尚未確定，之後確定時間會在官網與官方社群公布。

南港LaLaport具5萬坪、300家專櫃進駐規模，加上地理交通位置便利，搭乘台北捷運板南線、文湖線皆可抵達，開幕後勢必成為南港商業中心，連帶吸引板南線、文湖線沿線居民造訪。