南歐與北歐的香氣巡禮！三越A9香氛快閃店 滿額加碼贈

無形、無色的香氣，卻最能在腦海裡留下深刻印象。台灣Bluebell藍鐘集團近日於新光三越A9二樓帶來了一間Belle精選香氛快閃店，一次網羅法國、葡萄牙、北歐三個知名品牌，為已然來臨的春日，添增氣氛與生活趣味。

除了蛋塔、航海、懷舊的28號電車，成立於1887年的Claus Porto正是葡萄牙的百年老字號手工香氛皂品牌，並成為不少人前往葡萄牙或里斯本的必買伴手之一。Claus Porto最經典的除了有包裝設計精美的香氛皂，Bell精選香氛快閃店中並帶來了香氛蠟燭、香水及身體護理系列，無需非一趟南歐，就能讓好氣味滿佈在生活空間裡。

涵蓋香氛蠟燭、擴香、護手霜和身體護理系列的Skandinavisk則是在2012年於北歐創立的風格品牌，強調延續斯堪地那維亞半島的自然、質樸，品牌並強調以瑞典茶籽油為蠟燭基底、產品未盡行動實驗，同時包裝選用可回收塑料與FSC認證紙材，讓一次消費行為、也帶有對ESG的實際支持；最後Bon Parfumeur則是法國的新晉調香品牌，其香水皆由法國調香師團隊研發、品牌的香氛系列也遍及清新柑橘、花香、木質、東方調，滿足不同嗅覺愛好者、甚至對個人形象的建立。