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微風新添20家品牌 想吃「旭集」再等等第二季上菜

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風廣場6樓引進日料吃到飽「旭集」，預計今年第二季開幕。圖／微風提供
微風廣場6樓引進日料吃到飽「旭集」，預計今年第二季開幕。圖／微風提供

百貨春季新品牌登場，微風2025年春季引進逾20個全新品牌，含括精品、餐飲及生活用品領域。其中，日料吃到飽「旭集」開幕時程最新進度出爐，預計今年第二季登場。

微風廣場今年三月DIOR、FENDI租約到期離開，外界都在關注DIOR門神位置會花落誰家，微風指出，一樓DIOR位置目前尚有不同領域品牌討論中。另外，微風廣場一樓有精品新進駐，包括日本國際珠寶品牌TASAKI、義大利精品鞋履Sergio Rossi重返台灣首站在微風廣場亮相，以及香檳品牌Angel champagne，為嬌客帶來不一樣的選擇。

微風廣場接著著四月還有Artifacts、Asport、Vivaia、babyMADISON等品牌即將開幕。另外，包下微風廣場一整層6樓的日式Buffet「旭集」預計今年第二季推出，「成真咖啡」將進駐微風廣場2樓預計4月開幕。

微風信義新餐飲有主打巴斯克、可麗露的全台百貨首店「春嶼SPRING」預計4月開幕、義式料理「金叉子義廚」百貨首店預計第二季開幕；來自瀧厚新品牌首店，融合法式餐點與fine dining元素的「瀧厚SET」預計第二季開幕。微風南山有人氣台菜「真珠」、來自釜山的韓式炸雞品牌「Bonchon(본촌)」、日式家庭料理「大戶屋」，主打健康吃的「Fundamental沙拉甜品自助無限」。

其他據點新餐飲包括微風台北車站一樓「花火禾茶はなび台北製茶所」帶來自然和風茶飲體驗；「魷樂園」帶來台南特色的鮮烤魷魚。微風南京有泰式料理「這味泰泰」，以及以雙品牌店型上市的「大師兄銷魂麵舖」及「麵屋銷魂拉麵」。

日本國際珠寶品牌TASAKI進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
日本國際珠寶品牌TASAKI進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
義大利精品鞋履Sergio Rossi重返台灣首站，進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
義大利精品鞋履Sergio Rossi重返台灣首站，進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
義式料理「金叉子義廚」百貨首店進駐微風信義，預計第二季開幕。圖／微風提供
義式料理「金叉子義廚」百貨首店進駐微風信義，預計第二季開幕。圖／微風提供
來自釜山的韓式炸雞品牌「Bonchon(본촌)」進駐微風南山。圖／微風提供
來自釜山的韓式炸雞品牌「Bonchon(본촌)」進駐微風南山。圖／微風提供
「成真咖啡」進駐微風廣場2樓預計4月開幕。圖／微風提供
「成真咖啡」進駐微風廣場2樓預計4月開幕。圖／微風提供
主打巴斯克、可麗露的「春嶼SPRING」，全台百貨首店進駐微風信義預計4月開幕。圖／微風提供
主打巴斯克、可麗露的「春嶼SPRING」，全台百貨首店進駐微風信義預計4月開幕。圖／微風提供
瀧厚新品牌首店「瀧厚SET」進駐微風信義，預計第二季開幕。圖／微風提供
瀧厚新品牌首店「瀧厚SET」進駐微風信義，預計第二季開幕。圖／微風提供

品牌 微風南山 百貨

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