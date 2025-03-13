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頂極食材美食搶客 雲嘉首間FineDining鐵板燒初物鐵板燒鍋物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影

嘉義市有「台北天母」之稱的大雅路，全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，選用頂級活海鮮與在地食材，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感，帶動提升雲嘉美食市場。

Fine Dining鐵板燒鍋物由新銳主廚毛乃康，帶領餐飲團隊，以鐵板燒料理為媒介，即日起推出全新春季菜單，內含澳洲水姑娘、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材入菜。

毛乃康在日式及法式餐點，有獨特見解，將職人淬鍊米其林鐵板料理演繹於此，秉持回歸食材初心精神，從裝潢設計到食材器皿都有講究，每一處細節呼應食材最純粹初心，彰顯主廚用心與品味。

鐵板燒用餐區以灰色調內斂空間為主體，以鐵板為媒介，邀請賓客參與烹調料理過程，透過主廚與料理對話，嚴選當季食材入菜，演繹出一道道如藝術品鐵板料理。

初物鐵板燒鍋物開幕將屆滿周年，特別推出期間限定餐點，「初物鐵板燒鍋物」用餐空間2層樓，1樓新鮮食材搭配獨有自製熬煮雞高湯、金沙蝦豆腐鍋與法式馬賽魚鍋湯；2樓主打頂級鐵板藝術料理，2 間包廂容納26名賓客，具隱密安靜空間。鐵板燒訂位採預約制，可使用Inline線上訂位或致電餐廳預訂。詳情可上臉書「初物鐵板燒」查看。

嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感，圖為日本5A和牛肉。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感，圖為日本5A和牛肉。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影
嘉義市全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感。記者魯永明／攝影

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