頂極食材美食搶客 雲嘉首間FineDining鐵板燒初物鐵板燒鍋物

嘉義市有「台北天母」之稱的大雅路，全新開幕山樣子美食基地園區，雲嘉首間Fine Dining鐵板燒鍋物進駐，2樓主打頂級鐵板藝術料理，選用頂級活海鮮與在地食材，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛烹飪技術彰顯食材原始風味口感，帶動提升雲嘉美食市場。

Fine Dining鐵板燒鍋物由新銳主廚毛乃康，帶領餐飲團隊，以鐵板燒料理為媒介，即日起推出全新春季菜單，內含澳洲水姑娘、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材入菜。

毛乃康在日式及法式餐點，有獨特見解，將職人淬鍊米其林鐵板料理演繹於此，秉持回歸食材初心精神，從裝潢設計到食材器皿都有講究，每一處細節呼應食材最純粹初心，彰顯主廚用心與品味。

鐵板燒用餐區以灰色調內斂空間為主體，以鐵板為媒介，邀請賓客參與烹調料理過程，透過主廚與料理對話，嚴選當季食材入菜，演繹出一道道如藝術品鐵板料理。