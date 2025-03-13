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蛤蜊直接冰冰箱小心死光光！名廚曝保存方式：加1物更鮮美

聯合新聞網／ 綜合報導
名廚阿慶師曝光獨門蛤蜊保存秘訣，三週依舊鮮美。 示意圖／ingimage
名廚阿慶師曝光獨門蛤蜊保存秘訣，三週依舊鮮美。 示意圖／ingimage

買回來的新鮮蛤蜊總是吐沙吐不乾淨？擁有20多年廚藝經驗、精通台閩粵菜的台灣最年輕國宴主廚阿慶師在臉書粉絲社團曝光獨門「保鮮秘訣」。吃海鮮最講究的即是新鮮，阿慶師特別發佈影片指出，一般人直接放進冰箱的保存方式都是錯誤的，只要依照他提供的撇步保存，保證三週蛤蜊依舊鮮美！

阿慶師在影片中表示，很多人買完蛤蜊會直接整袋冰進冰箱或是泡水後放冰箱，然而這都是NG做法，只會加快蛤蜊死翹翹！正確的方式是先將蛤蜊倒出來聞一聞確保新鮮，接著取些蛤蜊互相敲擊，依聲音判斷，聽到空心聲意味著蛤蜊已經死掉。

接下來就是阿慶師的保鮮秘訣，首先將蛤蜊簡單沖洗，接著以500c.c.的水加上8公克的鹽，約是3％的鹽水比例，最重要的是加入一至兩滴蜂蜜，完全攪散後將蛤蜊浸泡其中。阿慶師說明，蛤蜊會吸收蜂蜜的葡萄糖，使肉質更加鮮美，還有一個小秘訣是在蛤蜊吐沙時拿盤子蓋上，陰暗的環境能讓牠們吐得更乾淨！

靜置1.5至2小時後再以清水沖洗，洗淨黏液和沙子後再將其放入塑膠袋束緊，建議搭配一支筷子在封口處纏繞幾圈、轉緊，並在塑膠袋表面戳幾個小洞去除溼氣，也可以使用豆漿袋，同樣用筷子將其轉緊放置冷藏。需要食用時從冰箱取出需要的份量，再纏繞回去將其冷藏。阿慶師拍胸舖保證，只要照他的方法，蛤蜊即使放三週，也能保存的新鮮、活跳跳！

蛤蜊

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