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阿里山櫻王預計本周末盛開 櫻木花道櫻花盛開美不勝收

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山櫻王「染井吉野櫻王」預計本周末盛開，3月17日就能看到櫻王滿開盛況。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山櫻王「染井吉野櫻王」預計本周末盛開，3月17日就能看到櫻王滿開盛況。圖／林業署嘉義分署提供

阿里山工作站前的「染井吉野櫻王」預計本周末盛開，3月17日就能看到櫻王滿開盛況，沼平車站周邊霧社櫻、阿龜櫻滿開，沼平公園山櫻花也綻放，紅白交織形成迷人美景。阿里山賓館推出3天2夜賞花之旅，提供和服讓遊客租借，漫步櫻花樹下享受浪漫時光。

阿里山花季3月登場，阿里山工作站前的染井吉野櫻王預計本周末盛開，慈雲寺、受鎮宮、三代木櫻木花道旁櫻花盛開，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻4月上旬開花，花期可望延續至4月底。慈雲寺除了唐實櫻綻放，紫藤花也含苞待放，是春天賞花秘境。

阿里山工作站往三代木方向，櫻木花道兩旁櫻花盛開，目前進入最佳賞花期，壯麗的櫻花林內除了有豐富的櫻花品種，還有台灣一葉蘭、白木蘭、紫玉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，也將接力開花至4月底，可把握時間上山欣賞繽紛多彩的春日花景。

阿里山國家森林遊樂區各品種櫻花即將滿開，阿里山賓館前將近130歲的染井吉野櫻即將盛開，含苞綻放迎賓，阿里山賓館原為日治時代林場俱樂部，接待高級官員場所，完整保存日治文化、自然生態遺產，周圍壯麗的山林環繞，還可遠眺櫻花美景。

阿里山賓館指出，目前訂房率約6成，阿里山賓館推出3天2夜賞花之旅，3月20日至4月10日入住套房，享有第2晚8折優惠，每人5600元起含自助早餐與晚餐，還有房客限定付費日式和服體驗，穿上和服、手提賞櫻花袋，遠眺群峰、雲海與晚霞。

阿里山賓館即可眺望櫻花盛景，山林粉色妝點阿里山的春日浪漫。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館即可眺望櫻花盛景，山林粉色妝點阿里山的春日浪漫。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館前身為阿里山林場俱樂部，將近130歲染井吉野櫻后病後重生，每年3月中下旬綻放美麗的櫻姿。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館前身為阿里山林場俱樂部，將近130歲染井吉野櫻后病後重生，每年3月中下旬綻放美麗的櫻姿。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館提供房客日式和服租借，在阿龜櫻滿開的夢幻美景拍照打卡。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館提供房客日式和服租借，在阿龜櫻滿開的夢幻美景拍照打卡。圖／阿里山賓館提供
阿里山國家森林遊樂區沼平車站周邊阿龜櫻、霧社櫻盛開。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區沼平車站周邊阿龜櫻、霧社櫻盛開。圖／林業署嘉義分署提供

櫻花 賞花 阿里山

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