阿里山櫻王預計本周末盛開 櫻木花道櫻花盛開美不勝收

阿里山工作站前的「染井吉野櫻王」預計本周末盛開，3月17日就能看到櫻王滿開盛況，沼平車站周邊霧社櫻、阿龜櫻滿開，沼平公園山櫻花也綻放，紅白交織形成迷人美景。阿里山賓館推出3天2夜賞花之旅，提供和服讓遊客租借，漫步櫻花樹下享受浪漫時光。

阿里山花季3月登場，阿里山工作站前的染井吉野櫻王預計本周末盛開，慈雲寺、受鎮宮、三代木櫻木花道旁櫻花盛開，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻4月上旬開花，花期可望延續至4月底。慈雲寺除了唐實櫻綻放，紫藤花也含苞待放，是春天賞花秘境。

阿里山工作站往三代木方向，櫻木花道兩旁櫻花盛開，目前進入最佳賞花期，壯麗的櫻花林內除了有豐富的櫻花品種，還有台灣一葉蘭、白木蘭、紫玉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，也將接力開花至4月底，可把握時間上山欣賞繽紛多彩的春日花景。

阿里山國家森林遊樂區各品種櫻花即將滿開，阿里山賓館前將近130歲的染井吉野櫻即將盛開，含苞綻放迎賓，阿里山賓館原為日治時代林場俱樂部，接待高級官員場所，完整保存日治文化、自然生態遺產，周圍壯麗的山林環繞，還可遠眺櫻花美景。