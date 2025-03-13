2025春季微風逾20家新品牌齊聚 旭集即將進駐微風廣場

微風將在2025年春季引進逾20個全新品牌，其中，微風廣場引入吃到飽餐廳旭集，預計第2季開幕，以及國際珠寶品牌TASAKI與香檳品牌Angel champagne於3月開幕，其餘微風各據點也引入餐飲、服飾等新櫃位。

微風廣場一樓迎接三大國際奢華品牌，其中來自日本的國際知名珠寶品牌TASAKI、義大利奢華鞋履品牌Sergio Rossi，以及被評為最具創新性與獨創性的香檳品牌Angel champagne，將提供不同產品的全新選擇。四月也有Artifacts、Asport、Vivaia、babyMADISON等品牌即將開幕，將滿足更多消費者的時尚需求。微風信義則有獨特設計師品牌Anita Su。

微風表示，今年2月於微風南山開幕的三星旗艦體驗館即日起至3月16日(日)前，每周末也推出體驗活動，讓更多消費者認識最新產品與技術。主打青少年潮流的微風松高目前已進駐lululemon和Jordan，為了回應台灣運動迷們的熱情，今年更特別引進國內抑菌機能襪領導品牌FOOTER，這次進駐微風松高，還帶來《湯姆貓與傑利鼠》、《哈利波特》系列最新周邊，消費滿2,500元贈送品牌獨家保溫瓶。除運動用品之外，少女最愛的純銀飾品GIFT Acc.全新裝潢。

餐飲方面，高人氣日式Buffet旭集和來自台中審計新村起家的成真咖啡等餐廳即將進駐微風廣場。微風信義有主打巴斯克、可麗露的全台百貨首店春嶼SPRING、大人小孩都喜歡的義式料理金叉子義廚，以及融合法式餐點與fine dining元素的瀧厚SET，即將登場。微風南山有專攻經典台菜的真珠、被國際譽為「炸雞的黃金標準」的韓式炸雞品牌Bonchon(본촌)、嚴選食材產地的日式家庭料理大戶屋，以及提倡「吃得健康」的Fundamental沙拉甜品自助無限，琳瑯滿目的選擇，讓人輕鬆享受美食無負擔。

微風台北車站和微風南京的美食櫃位也在今年加入眾多全新餐飲品牌，在微風台北車站一樓的花火禾茶 はなび 台北製茶所帶來源自日本的自然和風茶飲體驗。與此同時，魷樂園也將帶來台南特色的鮮烤魷魚，讓消費者在微風台北車站也能享受到正宗的台灣小吃。

微風南京有這味泰泰融合了台灣胃與泰式料理的特色，開幕期間還推出購買開幕套餐即贈買一送一券。也有以雙品牌店型上市的大師兄銷魂麵舖及麵屋銷魂拉麵，這次也推出全新商品分別是以獨門辣粉及香蒜黃金比例調和的「油潑辣子麵」、嚴選台灣紅蔥頭及豬油秘製的「銷魂肉燥麵」。此外，還有特色麵食將軍麵疙瘩與屢獲國際大獎的ChizUP！，即日起至3月14日(五)ChizUP！也有情人節520套組。