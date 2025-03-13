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「黑潮」十年強勢回歸！OMEGA推全新海馬世界時區表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表灰色款，49萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表灰色款，49萬元。圖／OMEGA提供

人無論去了再遠的地方都會想家，手錶裡的「世界時區」功能，則讓你無論去到世界哪個角落，都能對家鄉與全世界、瞭若指掌。歐米茄（OMEGA）發表了新款海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，以該功能少見的黑色視覺搭配優衣物理性的陶瓷表殼，冷冽、動感、時髦。

眾所皆知，OMEGA的品牌歷史中正與「登月」此一元素密不可分，品牌曾在2013年時發表了超霸Speedmaster「月之暗面」(The Dark Side Of The Moon）為主題的全黑色氧化鋯陶瓷表款、叫好也叫座，2016年時再乘勢發表了四只Deep Black黑色陶瓷搭配彩色細節的海馬潛水表，單向旋轉表圈並結合了Liquidmetal®、橡膠與陶瓷三種材質，非一般特別。本次2025年全新的海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，無疑延續了2016年「DeepBlack」的黑潮旋風，使用了45.5毫米的黑色陶瓷ZrO2表殼，並搭配經過METAS認證的8938同軸擒縱大師天文台認證機芯。

表款最特別之處莫過於中央的五級鈦金屬面盤，運用雷射蝕刻與清漆，重現了一幅以北極視角俯瞰地球的壯闊樣貌，24小時刻度並可區分白天或黑夜，同時面盤外圈則經過DLC處理，視覺細膩精湛。表款將有兩種不同面盤：綠松石色款選用了綠松石色清漆、綠松石色縫線，以及白色的Super-LumiNova於指針與時標上；另一款則不僅在清漆、縫線使用灰色，其時標與指針都採用了灰色的Super-LumiNova夜光塗料，訂款訂價皆為49萬元。

OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表綠松石色款，49萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表綠松石色款，49萬元。圖／OMEGA提供
繼2016年曾發表海馬DeepBlack潛水表後，OMEGA再度發表了新款世界時區腕表，以酷黑風格、強勢回歸。圖／OMEGA提供
繼2016年曾發表海馬DeepBlack潛水表後，OMEGA再度發表了新款世界時區腕表，以酷黑風格、強勢回歸。圖／OMEGA提供
8938同軸擒縱大師天文台認證機芯經METAS認證，並可於透明表背中近距離欣賞機芯的打磨修飾細節。圖／OMEGA提供
8938同軸擒縱大師天文台認證機芯經METAS認證，並可於透明表背中近距離欣賞機芯的打磨修飾細節。圖／OMEGA提供
結合清漆、雷射雕刻、陶瓷外圈、鈦金屬面盤的新款海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，散發出鮮明的運動與科技的調性。圖／OMEGA提供
結合清漆、雷射雕刻、陶瓷外圈、鈦金屬面盤的新款海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，散發出鮮明的運動與科技的調性。圖／OMEGA提供

時區 黑色

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