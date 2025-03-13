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波伽利4月降臨台北大巨蛋 北市迎接全球樂迷優惠全曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
來大巨蛋聽演唱會可順遊松山文創園區，前身為松山菸廠，古蹟建築優美，展覽多元。觀傳局提供
來大巨蛋聽演唱會可順遊松山文創園區，前身為松山菸廠，古蹟建築優美，展覽多元。觀傳局提供

知名義大利跨界男高音安德列·波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將在台北大巨蛋開唱，成為首位登上大巨蛋舞台的西洋國際巨星。北市觀傳局為了迎接來自全球各地的樂迷，與飯店業者聯手推出住房優惠專案，同時推出台北101、信義商圈、陽明山、貓空等特色景點，展現北市舉辦演唱會的軟硬體實力。

北市觀傳局長王秋冬指出，這次是波伽利睽違10年再度來台開唱，距離上一次亞洲開唱已有9年，得知波伽利巡演消息後，市長蔣萬安隨即指示市府要全力促成，爭取波伽利到台北開唱；波伽利選擇台北，而非首爾、東京等知名城市，足見台北的國際重要性，北市府更是一路支持協助。

王秋冬說，台北大巨蛋啟用後，除舉辦多場棒球賽事，去年底開始舉辦演唱會，帶來觀光商機，波伽利來台順利定案，將可展現大巨蛋、台北市已具備國際藝文表演舞台實力，迎接各大國際巨星及全球旅客到訪。

傳局指出，為迎接波伽利樂迷，這次與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，即享指定消費專屬優惠，包含去年全新開幕的北投晶泉丰旅推出「傳奇降臨-波伽利演唱會_三天二夜住宿享85折」住宿專案，獨享泉思家庭溫泉客房升等至17坪泉音陽台家庭溫泉客房等多項好康，以及「傳奇降臨-波伽利演唱會_獨立湯屋」優惠專案。

此外，大地酒店也推出限定「滿萬送萬，加碼贈禮 藝饗大地：波伽利演唱會持票限定」住房專案，平日入住大地酒店（含早餐）僅需1萬元（假日另加2千元），並可再獲1萬元等值回饋，以及每日限量10組大眾湯、獨立湯屋第2位享原價5折優惠。從不打折的北投麗禧溫泉酒店，更限定推出獨立湯屋享9折優惠。

王秋冬說，統計去年北市主要觀光遊憩據點，總計1億23萬1375人次來訪；其中，位居第一、二名的西門町商圈（2876萬9832人次）與台北101（1274萬8808人次）更是突破千萬人次參觀。

王秋冬指出，旅客到台北欣賞波伽利演出，可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，周邊還有台北101及信義商圈、東區商圈等。另外，也推薦造訪陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，以及4月限定的竹子湖海芋季。

觀傳局指出，台北市榮獲「亞洲最友善城市」第1名、「智慧城市指數」第16名與「全球最佳城市」第76名等肯定，並在最新公布的「全球百大值得旅行城市」評比名列第11，超越首爾、倫敦、大阪、曼谷等國際知名城市，全球「步行便利」城市排名位居第35名，歡迎大家留宿台北，感受多元面貌。

3家北投溫泉飯店推出波伽利演唱會住宿優惠，邀請樂迷留宿臺北，一探台北都會與自然的多元面貌。（北投晶泉丰旅提供）
3家北投溫泉飯店推出波伽利演唱會住宿優惠，邀請樂迷留宿臺北，一探台北都會與自然的多元面貌。（北投晶泉丰旅提供）
4月正是前往陽明山竹子湖賞海芋的好時節，來台北旅遊千萬別錯過。（北投區農會提供）
4月正是前往陽明山竹子湖賞海芋的好時節，來台北旅遊千萬別錯過。（北投區農會提供）
波伽利父子將於4/4攜手在台北大巨蛋合體演出。（牛耳藝術提供）
波伽利父子將於4/4攜手在台北大巨蛋合體演出。（牛耳藝術提供）
憑波伽利演唱會票根，可享北投高級溫泉飯店住宿優惠，記得提早訂房規劃臺北小旅行。（大地酒店提供）
憑波伽利演唱會票根，可享北投高級溫泉飯店住宿優惠，記得提早訂房規劃臺北小旅行。（大地酒店提供）
音樂的洗滌加上泡湯的愜意，來臺北聽波伽利美聲，順道來台北旅遊，為自己打造滿足身心的奢華享受。（北投麗禧溫泉酒店提供）
音樂的洗滌加上泡湯的愜意，來臺北聽波伽利美聲，順道來台北旅遊，為自己打造滿足身心的奢華享受。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北市府 大巨蛋 演唱會

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