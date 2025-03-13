韓流取代日系了嗎？韓娛效應人氣韓牌大舉登台

從2024年至今，可以看到韓國流行服飾品牌接連進駐台灣，而且頻率愈來愈密集，當韓流文化輸出全球，台灣年輕世代的影視、音樂習慣也早已從「哈日派」往「韓流派」靠攏，隨著閱聽習慣與明星效應，以及娛樂產業帶動消費，YZ世代的審美眼光自然看向韓流時尚，韓系品牌業者看準商機，接連把特色品牌引進台灣。韓系品牌業者指出，「現在還只是剛開始，今年下半年會有更多韓系品牌展店，逐步邁向高峰」。

南韓從影視文化到流行文化，可以說是整個娛樂消費市場都少不了Idol偶像明星的加持效應，無論是走代言路線或是韓劇的品牌置入，人氣韓星使用的同款商品，自然就會引起粉絲關注與追隨。最早從韓星必備的「gentle monster」墨鏡、以美國職棒大聯盟為元素的「MLB」進到台灣最有代表性，接著近來有韓星金高銀穿紅的小雛菊T恤「Mardi Mercredi」；被秀智私服與Jisoo機場穿搭戴紅的「emis」棒球帽；以及被韓娛偶像背紅的「CARLYN」雲朵包、穿紅的設計師品牌「Matin Kim」，以及被稱為gentle monster平替版的「BLUE ELEPHANT」都因此在台展開快閃店試水溫或展店。

由「臉蛋天才」車銀優代言的「MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD」2024年底台灣首店插旗熱鬧的信義威秀商圈，緊接著今年3月下旬再進駐高雄漢神巨蛋、為南台灣首店登場。由韓男團Riize代言的韓系戶外潮流品牌「National Geographic Apparel」於2022年底進駐台灣，今年在台據點已達12家（10家正櫃、2家outlet店）。

今年新登場的品牌還有南韓戶外潮流品牌「ofFroad」首間海外門市進駐遠百信義A13；韓星朴圭瑛代言的南韓設計師品牌「SATUR」台灣首店進駐年輕人喜愛出沒的台北赤峰街；南韓人氣潮牌「Mark Gonzales」全台首店進駐即將開幕的南港LaLaport。

韓系流行品牌在台頻頻登場，其實與南韓娛樂文化抓緊台灣受眾眼球密不可分。加上Netflix、Disney+等串流平台推波助瀾，受眾24小時都可與南韓娛樂產業無限接軌，讓娛樂產業進一步帶動消費、商機。韓系品牌業者表示，若以日、韓相比，目前台灣受眾討論度比較高的確實都是韓劇、K-POP，加上在台灣的日系品牌設計通常偏向保守，而韓系品牌更強調個性，現在日系品牌聲量確實有下降。

身為首發潮流品牌第一站的新光三越A11指出，韓系品牌的增加其實並沒有擠壓到日系品牌，反而在各樓面增加韓系品牌，帶動該樓業績與來客的增加。像是去年emis全台首發快閃，首周熱門款式即斷貨，快閃期間掀起排隊熱潮；BLUE ELEPHANT快閃期間單月賣超過千只眼鏡；CARLYN快閃期間當日吸引超過千人造訪。目前熱門韓系品牌超過10家，包括韓星邊佑錫代言、全台首家Discovery Expedition，另有BLUE ELEPHANT、CARLYN、小眾香氛Youssoful等。