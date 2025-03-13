快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

不買「名牌沐浴乳」是對自己不夠好？ 網搖頭：開心最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發布貼文討論賺多少可以入手名牌沐浴用品。 示意圖／ingimage
一名女網友發布貼文討論賺多少可以入手名牌沐浴用品。 示意圖／ingimage

你的沐浴用品會買名牌嗎？一名女網友在Dcard發文討論，自己近日買了一些入門級的專櫃香水，也將沐浴用品的等級升到6、700元價位。原先她都使用平價牌子，不過受男友影響開始嘗試高級沐浴品，上網爬文更發現許多人都推薦名牌香氛，忍不住反省究竟是對自己不夠好或是單純自己財力不足。

原PO調侃「可能是從小窮慣了」，如今長大家境變好、收入變高，還是對靠櫃、踏進高級店鋪有深深的恐懼，第一次到男友家發現對方習慣用一系列Aesop讓她非常震驚。因為一直以來自己都是用一般市售平價沐浴用品、香皂，雖然跟男友同居後常被鼓勵一起用，但仍不敢用，深怕對方覺得消耗太快，所以都自備。

受男友影響，她開始考慮入手高級一些的產品，除了擔心給對方廉價感外，對方也常鼓勵她對自己好一點。因此不僅近期升級洗沐用品的價位，也入手一些千元初頭的入門香水。震驚的是爬文時發現大家力薦的品項都很貴，她不禁反思大家的財力跟消費關係，是真的對自己不夠好，還是單純財力不夠好。

貼文引起不少網友給出意見「我姐姐年薪兩百多萬，一樣也是用開架的保養跟彩妝」、「的確賺100萬以上相對生活用品會好一些，但是我覺得有些東西CP值還是很重要」、「不要揮霍無度跟沈迷敗家就好，不然其實專櫃的品質有一定的價值」、「不管窮與有錢，每個人心中都有自己的價值觀。不用因為他人的緣故而改變自己的價值觀」、「開心就好想買就買，喜歡的東西」、「沐浴用品我覺得個人喜好但香水真的別省」。

沐浴

延伸閱讀

韓網喊抵制！品牌開第一槍 金秀賢最新動態曝光

好市多「大湖草莓」被嫌超難吃 內行人一看品種秒懂：誤會了

噴香水被說想引誘人！她怒駁「我的自由」 網兩極熱議

2025初春花香調香水盤點：Aesop詠香水化柔為韌、EX NIHILO迷漾繆思融合玫瑰&草莓、嬌蘭夏沁玫瑰清爽芬芳…

相關新聞

不買「名牌沐浴乳」是對自己不夠好？ 網搖頭：開心最重要

你的沐浴用品會買名牌嗎？一名女網友在Dcard發文討論，自己近日買了一些入門級的專櫃香水，也將沐浴用品的等級升到6、700元價位。原先她都使用評價牌子，不過受男友影響開始嘗試高級沐浴用品，上網爬文更發現許多人都推薦名牌香氛，忍不住反省究竟是對自己不夠好或是單純自己財力不足。

波伽利4月降臨台北大巨蛋 北市迎接全球樂迷優惠全曝光

知名義大利跨界男高音安德列·波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將在台北大巨蛋開唱，成為首位登上大巨蛋舞台的西...

韓流取代日系了嗎？韓娛效應人氣韓牌大舉登台

從2024年至今，可以看到韓國流行服飾品牌接連進駐台灣，而且頻率愈來愈密集，當韓流文化輸出全球，台灣年輕世代的影視、音樂...

MUME奪「亞洲50」第52名！ 台灣唯一進入第51至100名餐廳

2025亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51至100名榜單，總共有來自...

有行旅／「慢行九州、訪器物」

日本九州7個縣高達33個陶瓷產地，是典型陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、...

Balenciaga巴黎時裝周2025冬裝 破格前衛的時尚暴徒

巴黎時裝周期間，Balenciaga發表了2025冬季服裝系列。全數80套男女裝從一套標準的西裝、襯衫、領帶開場，但加入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。