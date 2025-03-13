不買「名牌沐浴乳」是對自己不夠好？ 網搖頭：開心最重要

你的沐浴用品會買名牌嗎？一名女網友在Dcard發文討論，自己近日買了一些入門級的專櫃香水，也將沐浴用品的等級升到6、700元價位。原先她都使用平價牌子，不過受男友影響開始嘗試高級沐浴品，上網爬文更發現許多人都推薦名牌香氛，忍不住反省究竟是對自己不夠好或是單純自己財力不足。

原PO調侃「可能是從小窮慣了」，如今長大家境變好、收入變高，還是對靠櫃、踏進高級店鋪有深深的恐懼，第一次到男友家發現對方習慣用一系列Aesop讓她非常震驚。因為一直以來自己都是用一般市售平價沐浴用品、香皂，雖然跟男友同居後常被鼓勵一起用，但仍不敢用，深怕對方覺得消耗太快，所以都自備。

受男友影響，她開始考慮入手高級一些的產品，除了擔心給對方廉價感外，對方也常鼓勵她對自己好一點。因此不僅近期升級洗沐用品的價位，也入手一些千元初頭的入門香水。震驚的是爬文時發現大家力薦的品項都很貴，她不禁反思大家的財力跟消費關係，是真的對自己不夠好，還是單純財力不夠好。

貼文引起不少網友給出意見「我姐姐年薪兩百多萬，一樣也是用開架的保養跟彩妝」、「的確賺100萬以上相對生活用品會好一些，但是我覺得有些東西CP值還是很重要」、「不要揮霍無度跟沈迷敗家就好，不然其實專櫃的品質有一定的價值」、「不管窮與有錢，每個人心中都有自己的價值觀。不用因為他人的緣故而改變自己的價值觀」、「開心就好想買就買，喜歡的東西」、「沐浴用品我覺得個人喜好但香水真的別省」。