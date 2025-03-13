聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／「慢行九州、訪器物」
日本九州7個縣高達33個陶瓷產地，是典型陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本3大茶陶之一的唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。同時也安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。
6天5夜有行旅「九州慢行‧器物之旅」今年5月24日至5月29日成行。3月28日舉辦旅程說明會，報名請洽：（02)8643-3543、(02)8643-3959。旅程可瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/Nb5mZ9
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言