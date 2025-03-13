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有行旅／「慢行九州、訪器物」

聯合報／ 本報訊

日本九州7個縣高達33個陶瓷產地，是典型陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本3大茶陶之一的唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。同時也安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

6天5夜有行旅「九州慢行‧器物之旅」今年5月24日至5月29日成行。3月28日舉辦旅程說明會，報名請洽：（02)8643-3543、(02)8643-3959。旅程可瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/Nb5mZ9

日本 神社

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