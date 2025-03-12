MUME奪「亞洲50」第52名！ 台灣唯一進入第51至100名餐廳

2025亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51至100名榜單，總共有來自亞洲23個城市的餐廳進榜，其中有13家是新進榜餐廳。在台灣餐廳當中，來自台北的「MUME」名列第52名，成為唯一進入第51至100名榜單的台灣餐廳。

「MUME」是主廚林泉 ( Richie Lin ) 所創辦的 MMHG 湘樂餐飲集團 ( MUME Hospitality Group )旗下新歐式摩登料理餐廳，創立於2014年，致力發掘食材的可能性，菜單上的食材 90 % 以上都來自台灣，主廚林泉曾多次表達自身對於台灣多元且豐富物產的喜愛。

林泉主廚表示：「連續第9年在這個榜單上獲得肯定，尤其是在我們開業超過十年的此刻，是一個了不起的里程碑。」他同時向台灣的食材供應商表達最深切的感激，「正是因為他們提供的優質食材與支持，我們才能在每一道料理中展現台灣最精彩的風味。」

在本年度新入選的13間餐廳中，兩間來自香港。名列No.60的「Testina」是米蘭知名食府「Trippa Milano」在香港開設的分店，洋溢北意米蘭小餐館風格。排名No.93的「Feuille」，則主打靈感源自大自然的精緻法式料理。

其餘間新入圍餐廳分別來自不同城市，其中多個地點是今年度首度登榜。杭州唯一代表「如院（Ru Yuan）」名列No.59，坐落於杭州植物園內，以創新手法重新詮釋浙江菜。此外，上海的「La Bourriche 133」，主打融入法國、巴斯克和義大利風味的海鮮料理，名列No.96初次進榜。

排名No.66的「Naar」是一間僅設20個席位的實驗性餐廳，地處喜馬拉雅山麓，使卡紹利成為首次在50 Best榜單亮相的新地點。來自新德里的「Inja」，也以No.87入榜，該餐廳以獨樹一格的印度日本融合料理為亮點。

「亞洲50最佳餐廳」名單由亞洲50最佳餐廳評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）票選誕生，該委員會由超過350位具影響力的餐飲界領袖組成，包括美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和烹飪專家，成員性別結構平衡。