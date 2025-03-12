快訊

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

聽新聞
0:00 / 0:00

MUME奪「亞洲50」第52名！ 台灣唯一進入第51至100名餐廳

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「MUME」創立於2014年。圖／湘樂餐飲集團提供提供
「MUME」創立於2014年。圖／湘樂餐飲集團提供提供

2025亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51至100名榜單，總共有來自亞洲23個城市的餐廳進榜，其中有13家是新進榜餐廳。在台灣餐廳當中，來自台北的「MUME」名列第52名，成為唯一進入第51至100名榜單的台灣餐廳。

「MUME」是主廚林泉 ( Richie Lin ) 所創辦的 MMHG 湘樂餐飲集團 ( MUME Hospitality Group )旗下新歐式摩登料理餐廳，創立於2014年，致力發掘食材的可能性，菜單上的食材 90 % 以上都來自台灣，主廚林泉曾多次表達自身對於台灣多元且豐富物產的喜愛。

林泉主廚表示：「連續第9年在這個榜單上獲得肯定，尤其是在我們開業超過十年的此刻，是一個了不起的里程碑。」他同時向台灣的食材供應商表達最深切的感激，「正是因為他們提供的優質食材與支持，我們才能在每一道料理中展現台灣最精彩的風味。」

在本年度新入選的13間餐廳中，兩間來自香港。名列No.60的「Testina」是米蘭知名食府「Trippa Milano」在香港開設的分店，洋溢北意米蘭小餐館風格。排名No.93的「Feuille」，則主打靈感源自大自然的精緻法式料理

其餘間新入圍餐廳分別來自不同城市，其中多個地點是今年度首度登榜。杭州唯一代表「如院（Ru Yuan）」名列No.59，坐落於杭州植物園內，以創新手法重新詮釋浙江菜。此外，上海的「La Bourriche 133」，主打融入法國、巴斯克和義大利風味的海鮮料理，名列No.96初次進榜。

排名No.66的「Naar」是一間僅設20個席位的實驗性餐廳，地處喜馬拉雅山麓，使卡紹利成為首次在50 Best榜單亮相的新地點。來自新德里的「Inja」，也以No.87入榜，該餐廳以獨樹一格的印度日本融合料理為亮點。

「亞洲50最佳餐廳」名單由亞洲50最佳餐廳評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）票選誕生，該委員會由超過350位具影響力的餐飲界領袖組成，包括美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和烹飪專家，成員性別結構平衡。

「第51～100名延伸榜單現已邁入第五年，我們熱烈歡迎所有新入選的優秀餐廳。自設立此榜單以來，評審委員會發掘了眾多展現亞洲區非凡美食的餐廳。」「亞洲50最佳餐廳」內容總監William Drew說表示：「這份榜單不僅是指南，更誠邀全球饕客探索區內琳琅滿目的精彩餐饗體驗。」2025年度「亞洲50最佳餐廳」名單，將於3月25日在韓國首爾舉行的頒獎典禮上揭曉。

2025亞洲50最佳餐廳第51～100名公布。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
2025亞洲50最佳餐廳第51～100名公布。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
「MUME」主廚林泉。圖／湘樂餐飲集團提供提供
「MUME」主廚林泉。圖／湘樂餐飲集團提供提供
「MUME」於2025亞洲50最佳餐廳名列No.52。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
「MUME」於2025亞洲50最佳餐廳名列No.52。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

榜單 法式料理 餐廳

延伸閱讀

穿上FENDI春夏新裝 宋雨琦、檀健次米蘭散策去！

台灣、義大利航約完成修約簽署 民航局：大幅擴增客運容量班次

經濟日報社論／川普海湖莊園協定 潛藏風險

總領館未接獲求助…郭富城妻子方媛米蘭被搶 華人：小偷專盯亞洲人

相關新聞

MUME奪「亞洲50」第52名！ 台灣唯一進入第51至100名餐廳

2025亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51至100名榜單，總共有來自...

Balenciaga巴黎時裝周2025冬裝 破格前衛的時尚暴徒

巴黎時裝周期間，Balenciaga發表了2025冬季服裝系列。全數80套男女裝從一套標準的西裝、襯衫、領帶開場，但加入...

25秋冬巴黎時裝周／謝盈萱看秀初體驗 香奈兒緞帶變奏

香奈兒在巴黎時裝週的最後一天，於巴黎大皇宮舉辦了2025/26秋冬高級時裝系列大秀。由場景設計師Willo Perron...

黑松露、和牛、魚子醬全上桌！君尹全新春季菜單登場

位於台北伊通公園旁、由名廚林明健（Chef Kin）掌勺的精緻料理餐廳「君尹」，即日起供應全新春季菜單，除了馬糞海膽、O...

萬寶龍發表全新「大師傑作」限量鋼筆88 羽化哲思

人的一生、思想輕若鴻毛，但下筆後留下的文字與思潮卻能有舉足輕重力量，影響深遠。萬寶龍（Montblanc）發表全新「大師...

給心愛公仔、玩偶一個家！IKEA公開「收納展示8招」　網路激推隱藏版巧思必學

動漫盲盒、玩具公仔、娃娃玩偶等近年來掀起收藏熱潮，甚至引發排隊搶購，成為粉絲或藏家珍藏的專屬收藏品。隨著收藏數量增加，收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。