快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

Balenciaga巴黎時裝周2025冬裝 破格前衛的時尚暴徒

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
量體輪廓的變形、極窄、極寬，成為品牌的愛用設計手法輪廓。圖／Balenciaga提供
量體輪廓的變形、極窄、極寬，成為品牌的愛用設計手法輪廓。圖／Balenciaga提供

巴黎時裝周期間，Balenciaga發表了2025冬季服裝系列。全數80套男女裝從一套標準的西裝、襯衫、領帶開場，但加入了品牌創意總監Demna的創意與意志，顛覆了對於比例、寬鬆、量體與風格的想像，同時秀場內再帶來了與PUMA、專業騎士風格品牌Alpinestars的聯名系列。

西裝或光潔、皺摺、表面經過「蟲蛀」效果呈現了非典型商務人士的多樣性，在一套長版女裝風衣後，印有Balenciaga的黑色Alpinestars安全帽以時尚暴徒之姿強勢現身；尼龍搭配西裝褲、超窄身的仿舊丹寧外套、寬大的護目鏡搭配高領且超長版的針織長袖毛衣、幾與地面切皮的超長擺風衣，以及搭配機車手套的絨毛睡衣風長大衣，不斷在挑戰對於樣式、制式、正裝的容忍極限，並趨向街頭、極限運動靠攏。帶有雕塑敢、刻意放大或壓縮的比例，正是Demna的經典手法，而整體呈現帶有危險、極端或前衛的氣息，或也正是Balenciaga本季（持續）傳遞的風格主張。

服裝之外，秀場上Balenciaga同時帶來了與Alpinestars的二度合作，透過高密度碳纖維頭盔、SMX-2 Air Carbon V2與Morph手套，這些裝備分別具有強化指節防護、改善透氣性的3D網罩等特點，因而展現品牌將競速風格服裝拓展至專業配戴道具的決心；此外Balenciaga並與運動大廠PUMA合作，推出以PUMA的Speedcat鞋款為基礎的Speedcat Ultrasoft仿舊絨面皮革款式，以及具Balenciaga獅子徽章的mollenton超乾棉絨運動服（系列），服裝大量融合PUMA的1990年代設計元素，包含毛羊皮運動夾克與具翻面棉質拉絨內襯的錯視效果皮革浴袍大衣。

平價運動品牌與一線精品品牌的聯名在近年時有所聞，據了解，Baleciaga X PUMA的聯名系列還將有更多單品，預計將在2025年、陸續公開問世。

宛如時尚暴徒的黑色安全帽，出自Balenciaga與Alpinestars的聯名系列。圖／Balenciaga提供
宛如時尚暴徒的黑色安全帽，出自Balenciaga與Alpinestars的聯名系列。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的2025冬季服裝系列帶來全數80套男女裝。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的2025冬季服裝系列帶來全數80套男女裝。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝挑戰了對於制式、傳統的想像。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝挑戰了對於制式、傳統的想像。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝秀場選擇在巴黎的「榮軍院」（Cour du Dôme des Invalides），以迷宮般的冷冽氛圍呈現。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝秀場選擇在巴黎的「榮軍院」（Cour du Dôme des Invalides），以迷宮般的冷冽氛圍呈現。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝並發表了與Puma的聯名系列。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025冬裝並發表了與Puma的聯名系列。圖／Balenciaga提供

品牌 服裝 運動

延伸閱讀

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

25秋冬巴黎時裝周／全智賢、LISA女神均出席 Felix二度登台走秀

張員瑛再曬床照！「緊身胸衣大秀前凸後翹身材」化身性感牛仔降臨MIUMIU秀場

25秋冬巴黎時裝周／火辣林熙蕾亮相夏姿 絕美苗繡新生

相關新聞

Balenciaga巴黎時裝周2025冬裝 破格前衛的時尚暴徒

巴黎時裝周期間，Balenciaga發表了2025冬季服裝系列。全數80套男女裝從一套標準的西裝、襯衫、領帶開場，但加入...

25秋冬巴黎時裝周／謝盈萱看秀初體驗 香奈兒緞帶變奏

香奈兒在巴黎時裝週的最後一天，於巴黎大皇宮舉辦了2025/26秋冬高級時裝系列大秀。由場景設計師Willo Perron...

黑松露、和牛、魚子醬全上桌！君尹全新春季菜單登場

位於台北伊通公園旁、由名廚林明健（Chef Kin）掌勺的精緻料理餐廳「君尹」，即日起供應全新春季菜單，除了馬糞海膽、O...

萬寶龍發表全新「大師傑作」限量鋼筆88 羽化哲思

人的一生、思想輕若鴻毛，但下筆後留下的文字與思潮卻能有舉足輕重力量，影響深遠。萬寶龍（Montblanc）發表全新「大師...

給心愛公仔、玩偶一個家！IKEA公開「收納展示8招」　網路激推隱藏版巧思必學

動漫盲盒、玩具公仔、娃娃玩偶等近年來掀起收藏熱潮，甚至引發排隊搶購，成為粉絲或藏家珍藏的專屬收藏品。隨著收藏數量增加，收...

Miu Miu 2025巴黎時裝周秋冬女裝 女孩的俏皮時裝試驗

巴黎時裝周期間，義大利時尚品牌Miu Miu甫發表了2025秋冬女裝，品牌於巴黎「耶拿宮」（Palais d’Iéna）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。