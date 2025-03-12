25秋冬巴黎時裝周／謝盈萱看秀初體驗 香奈兒緞帶變奏
香奈兒在巴黎時裝週的最後一天，於巴黎大皇宮舉辦了2025/26秋冬高級時裝系列大秀。由場景設計師Willo Perron打造的巨型黑色緞帶，在地面上翩然舞動、蜿蜒地向大皇宮的屋頂騰空而上，揭示了本季的設計主題：尺寸、長度與比例的變化。台灣女星謝盈萱、男星張震、韓星朴敘俊、品牌大使王一博等人都出席看秀。
由香奈兒創意工作室精心呈現的2025/26秋冬系列，從蝴蝶結、緞帶、珍珠到花朵等品牌的標誌性元素，經過刻意的放大或縮小，轉換出全新的魅力：白色迷你手拿包縮小至雞蛋大小，而珍珠項鍊則被放大，變成橫跨胸前的斜背包；巨大的珍珠也出現在靴子的高跟上。而緞帶，從品牌經典符碼蝴蝶結到最初創作的辮飾刺繡，無論是以繫結、自然垂墜、隨風飄動的方式，貫穿香奈兒的設計語彙，本季的設計注入靈動的氣息。
大秀由一系列外罩透明薄紗的斜紋軟呢套裝揭開序幕，項鍊上的珍珠比迷你手提包還要巨大，大膽運用尺寸比例營造出生動活潑的幻象效果由此展開：鞋跟以單顆珍珠設計而成；形似加大版珍珠項鍊的斜背包，還有裝飾華麗水鑽的珠寶套組，圍巾上則別上巨大的安全別針。
各種不同尺寸的蝴蝶結裝飾在襯衫和洋裝衣領與袖口，簇擁著項鍊，也在閃耀的黑色羽絨外套與運動長褲的套裝造型中精巧裝飾褲腳。一條長長的白色針織緞帶環繞著黑色毛衣，最後在肩膀上形成一個大蝴蝶結。其他具分量感或鏤空（挖空）的蝴蝶結為洋裝、開襟衫和毛衣增添了別緻亮點。啞光緞帶裝飾了軍事風格的深灰色粗花呢外套，一系列裙裝採用了描繪品牌標誌性交織C字母的蝴蝶結印花，而卡通風格的鏤空蝴蝶結為簡單的洋裝注入趣味。
錯視效果透過多層次的搭配手法持續變化，並延伸讓人玩味的上衣和長褲比例：藍、白與粉色斜紋軟呢超短版外套搭配長度誇張的落地長褲、長度及踝的寬鬆版府綢襯衫、精緻辮飾绲邊的斜紋軟呢小黑外套化身長版大衣洋裝；三件式石榴紅斜紋軟呢套裝上身為襯以亮紅真絲內裡的極短外套，下身搭配圍裹裙及喇叭褲、古銅色罩衫與裙子扣在長褲上，搭配象牙白開衩長裙的無袖合身背心，外層還有一件迷你裙。
在巨大緞帶的背景下，這些比例的強烈變化更彰顯了視覺效果，也彰顯了對比的主題：香檳金與黑白斜紋軟呢外套搭配荷葉邊披肩，其黑白薄紗材質營造若隱若現的美感；米色長褲套裝外搭黑色薄紗襯衫與長裙；另一款造型將白色薄紗公主袖長版襯衫套穿於米色外套式洋裝之外。在輕盈透視效果之下，造型的輪廓與線條巧妙層疊，呈現靈動之姿。
雪紡牛仔褲、斜紋軟呢質感的真絲布料、以及裝飾蝴蝶結的黑色烏干紗連帽外套等美好的意外體現令人驚艷的服裝技術。荷葉滾邊和抓皺則為此系列注入唯美詩意：花冠造型的可拆式拉夫領、黑色羊毛蕾絲風衣外套精心拼接人工皮草，以及妝點立體白色花瓣胸飾的黑色毛衣，鞋面裝飾緞面bouillonné褶皺，在細節上充滿女性魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言