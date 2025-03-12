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鬼太郎、柯南迷有福了！台灣虎航5月直飛米子鬼太郎機場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

因誕生了《鬼太郎》作者水木茂與《名偵探柯南》作者青山剛昌兩位享譽全球的漫畫家，鳥取縣素有「漫畫王國」之稱。

台灣虎航（6757）商務長許致遠和日本鳥取縣知事平井伸治12日共同宣布，將於2025年5月29日開航桃園-米子航線，也是飛航日本的第22條航線；且適逢今年的第16屆台日觀光高峰論壇將於5月在鳥取縣舉辦，讓此航線的開航更具象徵意義，展現台灣虎航持續為深化台日交流而努力。

除了是許多動漫迷心目中的朝聖地之外，鳥取縣還有「日本最美星空」的美喻，以及日本唯一的鳥取砂丘、皆生溫泉和大山國立公園等豐富的自然景觀；不論是白天或是晚上都充滿獨特的魅力，適合深度旅行者慢遊探訪。

桃園-米子航線亦配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，將於5月29日執行首航，開航初期，每週營運兩班為週一、五飛航，去程航班編號IT724，回程航班編號IT725。

每週一的去程航班為上午8:35自桃園機場起飛、回程航班為下午13:00自米子鬼太郎機場起飛；每週五的去程航班為下午13:20自桃園機場起飛、回程航班於下午17:50自米子鬼太郎機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2025年3月14日上午10:00起至2025年3月15日晚間23:59推出單程未稅NT$2,499起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年5月29日起至2025年10月25日止。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航 日本 桃園機場

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