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黑松露、和牛、魚子醬全上桌！君尹全新春季菜單登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
精緻料理餐廳「君尹」由名廚林明健（Chef Kin）掌勺。圖／君尹提供
精緻料理餐廳「君尹」由名廚林明健（Chef Kin）掌勺。圖／君尹提供

位於台北伊通公園旁、由名廚林明健（Chef Kin）掌勺的精緻料理餐廳「君尹」，即日起供應全新春季菜單，除了馬糞海膽、Ossetra魚子醬、野生烏魚子、澎湖明蝦、紐西蘭高地和羊…等精彩食材一一入列外，也同步增開週五午餐及週二晚餐時段，提供午餐6道、晚餐9道料理兩種選項，以更親切的價格、更輕快節奏，讓更多賓客有機會體驗fine dining的美好。

春季菜單以「新生」為主題，將矜貴食材搭配各式香草的清新、根莖蔬菜的風土氣息，展現冬日白雪悄然退去後，綠葉萌芽初綻的盎然意象。此外，主廚以擅長的醬汁，適度融合南洋香料盎然生氣與日式優雅纖細，從椰奶優格的輕柔、發酵白蘆筍的酸爽、芝麻奶油的濃香、辣味醬的鮮惹、紹興老陳醋的溫潤，在風味上營造出起承轉合。

其中，「干貝、大頭菜、椰奶優格」將鮮甜的北海道生食干貝與帶有根莖類特有香氣的大頭菜，拌入鹹鮮的Ossetra魚子醬、榛果碎、及洋溢南洋香料氣息的自製椰奶優格，翠綠色薄荷油鋪底，榛果油脂溫柔包覆，在柔嫩與爽脆之間，探索乾淨而直接的風味。

在「烏魚子、白蘆筍、甘藍」中，主廚玩轉中式酸白菜與西式醃菜作法發酵白蘆筍製成醬汁，鹹酸氣息襯托奶油白蘆筍的清甜纖細滋味，搭配自家醃漬烏魚子，軟糯溏心鹹鮮氣息與酸爽發酵氣息十分契合，炸甘藍葉於雪白中展現蓬勃朝氣，淡淡海苔香氣增添旨味。

此外，林明健主廚從最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，以自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸成為「馬糞海膽、金桔、大葉」。底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與鮮甜綿密海膽完美融合，鮮美滋味綿延悠長縈繞於唇齒之間。

肉類主餐「羊排、紹興老陳醋、甜豆」以紐西蘭南島高地特別培育的Lumina和羊，煎烤五分熟佐紹興老陳醋醬，佐色澤青翠、充滿春日草原氣息的甜豆泥，散發木質馨香的羊肚菇包覆令人驚喜的手工雞肉丸，薰衣草檸檬泡泡散發田野香氛，讓味蕾隨著甘美羊排徜徉春日原野。

除供應套餐以外，新菜單在道數與價格調整後，也另提供單品加點。「冬季黑松露、菊芋、柚子」擷取新鮮冬季黑松露深邃濃郁香氣中的泥土及森林芬芳，與菊芋濃湯交織出和諧的大地氣息，佐香脆大蒜酸種麵包一起享用，像是春日裡的一抹暖陽，溫柔撫慰心靈脾胃。

「和牛、漬物、臘味飯」採用日本九州以永續環境飼育的A5 premium黑樺牛，油花（BMS）達最高等級12，以油花勻滿細緻的紐約客部位薄切炭烤，佐日本熟成三年辣椒醬製成之蛋黃醬，包覆以北海道七星米烹煮至鬆軟且粒粒分明的港式臘味飯，鹹香潤澤中，藏有漬物酸脆，平衡濃重油潤。

「君尹」週二至週日晚餐每位5,280元+10%共9道餐點；週五至週日午間亦可輕鬆舒心地享有美味儀式感，每位3,580元+10%共6道料理。侍酒師饒富故事性與趣味的餐酒搭配1,980元+10%/4杯、2,880元+10%/6杯，另有無酒精調飲搭配1,580元+10%/4杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

干貝、大頭菜、椰奶優格。圖／君尹提供
干貝、大頭菜、椰奶優格。圖／君尹提供
烏魚子、白蘆筍、甘藍。圖／君尹提供
烏魚子、白蘆筍、甘藍。圖／君尹提供
和牛、漬物、臘味飯。圖／君尹提供
和牛、漬物、臘味飯。圖／君尹提供
冬季黑松露、菊芋、柚子。圖／君尹提供
冬季黑松露、菊芋、柚子。圖／君尹提供
君尹開放式廚房為主廚料理舞台，板前座位是賓客沉浸式體驗美食的劇場。圖／君尹提供
君尹開放式廚房為主廚料理舞台，板前座位是賓客沉浸式體驗美食的劇場。圖／君尹提供
羊排、紹興老陳醋、甜豆。圖／君尹提供
羊排、紹興老陳醋、甜豆。圖／君尹提供

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