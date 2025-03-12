長榮航空4月18日開航神戶 開航促銷最低11,640元起

因應日本大阪世界博覽會盛大舉辦，長榮航空宣布，將於4月18日起開闢桃園-神戶航線，4月18日至4月27日期間，提供每周4班的飛航服務，4月28日起調整為每週兩班。為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線自4月1日起增班，由每周7班增為11班，屆時將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司，是旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

長榮航空表示，桃園-神戶航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。神戶作為日本重要的海陸空樞紐，這座海港城市不僅擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，著名的「神戶牛」更是吸引饕客爭相品嚐的美味。

此外，神戶的建築風格迥異，融合了眾多西方文化元素，呈現出特別的異國情調，同時也擁有豐富的自然觀光資源，著名的摩耶山與六甲山為愛好登山與大自然的旅客提供無與倫比的風光美景，還有最適合一家大小歡樂出遊的麵包超人兒童博物館，當然也不能錯過「神戶港」周邊景點，包括地標建築「神戶港塔」，結合藝術的劇場型水族館，以及購物和美食商家齊聚的百貨商場，讓神戶成為無數旅人心中嚮往的旅遊勝地。

長榮航空指出，為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出，行程亮點將安排神戶港的標誌性建築神戶港塔、擁有悠久歷史與宏偉外觀的姬路城、可一覽壯觀讚岐平原的金刀比羅宮、號稱日本最古老溫泉的道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城等，透過神戶及愛媛的交叉行程，旅途將可探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島等多樣化景點，詳情可洽長榮航空各家合作旅行社。