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台灣虎航宣布開航日本米子 開賣促銷單程2,499起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航商務長許致遠（左）和日本鳥取縣知事平井伸治（右）今天共同宣布，將於2025年5月29日開航桃園-米子航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航商務長許致遠（左）和日本鳥取縣知事平井伸治（右）今天共同宣布，將於2025年5月29日開航桃園-米子航線。圖／台灣虎航提供

第16屆台日觀光高峰論壇將於5月在鳥取縣舉辦，台灣虎航商務長許致遠和日本鳥取縣知事平井伸治今天（12日）共同宣布，將於2025年5月29日開航桃園-米子航線，因《鬼太郎》作者水木茂與《名偵探柯南》作者青山剛昌皆出身鳥取，故該縣素有「漫畫王國」之稱。

台灣虎航配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，桃園-米子航線將於5月29日執行首航，開航初期，每周營運兩班為周一、五飛航，去程航班編號IT-724，回程航班編號IT-725。每周一的去程航班為上午8時35分自桃園機場起飛、回程航班為下午1時自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午1時20分自桃園機場起飛、回程航班於下午5時50分自米子鬼太郎機場起飛。

台灣虎航表示，鳥取縣除了是許多動漫迷心目中的朝聖地之外，還有「日本最美星空」美譽，以及日本唯一的鳥取砂丘、皆生溫泉和大山國立公園等豐富的自然景觀；不論是白天或是晚上都充滿獨特的魅力，適合深度旅行者慢遊探訪。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2025年3月14日上午10時起至2025年3月15日晚間23時59分推出單程未稅新台幣2,499起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年5月29日起至2025年10月25日止。

台灣虎航將於2025年5月29日開航桃園-米子航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航將於2025年5月29日開航桃園-米子航線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 桃園機場 航班

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