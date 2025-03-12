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萬寶龍發表全新「大師傑作」限量鋼筆88 羽化哲思
人的一生、思想輕若鴻毛，但下筆後留下的文字與思潮卻能有舉足輕重力量，影響深遠。萬寶龍（Montblanc）發表全新「大師傑作系列」書法之藝鋼筆，以羽毛鑲嵌工藝向書法的藝術與歷史致敬，全球限量88只，飄逸靈動。
想到「書寫」，西方多以硬體鋼筆為顯學，東方則以毛筆勾勒出山水、情懷與哲思。然其時西方在鋼筆出現前、也有過羽（鵝）毛沾水筆的存在，本次Montblanc的「大師傑作系列」書法之藝鋼筆，因此將手工處理和鑲貼的羽毛成為了鋼筆裝飾技藝的一部分，筆款並選用相較於萬寶龍中號筆尖更為銳利、更少圓角的Au 750白金實金斜體筆尖，可在紙張上呈現出橢圓形字體、不對稱拱形，以及清晰的線條變化。
筆款全球限量88只，目前官方僅提供歐元訂價約為55,000元，折合台幣約為198萬新台幣，唯實際台幣售價仍以最終到貨、萬寶龍官方提供為基準，可洽全台Montblanc專賣店洽詢。
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