給心愛公仔、玩偶一個家！IKEA公開「收納展示8招」　網路激推隱藏版巧思必學

動漫盲盒、玩具公仔、娃娃玩偶等近年來掀起收藏熱潮，甚至引發排隊搶購，成為粉絲或藏家珍藏的專屬收藏品。隨著收藏數量增加，收納成為許多藏家的難題，IKEA提出多樣化的收納解決方案，不僅量身打造，讓這些公仔、玩偶能妥善收納，同時兼具展示珍藏功能。

「BILLY／OXBERG書櫃」可擺放大量收藏品成為引人注目的端景，搭配玻璃門板有效防塵，更可加入盒子、照明等，打造專屬的展示空間；「EKET上牆式收納櫃組合」提供靈活拼湊的開放式格櫃，可依照喜好拼湊出理想的收納櫃形狀，還可加裝玻璃門板防塵，展示心愛公仔；「RUDSTA玻璃門櫃」可讓公仔、模型清晰展示呈現，背板也能利用磁鐵吸附相片、畫作和其他珍重的物品；「LUSTIGT層架」的三個小階梯設計可調整物品位置，層板可依需求和空間往兩邊移動調整，呈現愛好者的收藏品。

「SKÅDIS收納壁板組」的洞洞板，可依美感自由加裝層架、收納筒展示收藏，為牆面帶來專屬風格；「FLISAT娃娃屋／掛牆式層架」能為公仔創建一個專屬小屋，不僅適合展示收藏，也能轉換用途，放置書籍、照片或其他珍貴收藏品。