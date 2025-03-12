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給心愛公仔、玩偶一個家！IKEA公開「收納展示8招」　網路激推隱藏版巧思必學

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
FLISAT娃娃屋掛牆式層架。圖／IKEA提供
FLISAT娃娃屋掛牆式層架。圖／IKEA提供

動漫盲盒、玩具公仔、娃娃玩偶等近年來掀起收藏熱潮，甚至引發排隊搶購，成為粉絲或藏家珍藏的專屬收藏品。隨著收藏數量增加，收納成為許多藏家的難題，IKEA提出多樣化的收納解決方案，不僅量身打造，讓這些公仔、玩偶能妥善收納，同時兼具展示珍藏功能。

「BILLY／OXBERG書櫃」可擺放大量收藏品成為引人注目的端景，搭配玻璃門板有效防塵，更可加入盒子、照明等，打造專屬的展示空間；「EKET上牆式收納櫃組合」提供靈活拼湊的開放式格櫃，可依照喜好拼湊出理想的收納櫃形狀，還可加裝玻璃門板防塵，展示心愛公仔；「RUDSTA玻璃門櫃」可讓公仔、模型清晰展示呈現，背板也能利用磁鐵吸附相片、畫作和其他珍重的物品；「LUSTIGT層架」的三個小階梯設計可調整物品位置，層板可依需求和空間往兩邊移動調整，呈現愛好者的收藏品。

「SKÅDIS收納壁板組」的洞洞板，可依美感自由加裝層架、收納筒展示收藏，為牆面帶來專屬風格；「FLISAT娃娃屋／掛牆式層架」能為公仔創建一個專屬小屋，不僅適合展示收藏，也能轉換用途，放置書籍、照片或其他珍貴收藏品。

此外，網路激推隱藏版小妙招，包括使用「SANNAHED相框」作為公仔收納，可運用產品配件自由DIY，將內框的四邊木板分別拆開後，把拆開的小木條貼入相框內層，巧妙改造成小型公仔收納三層架；或使用「KOMPLEMENT多功能掛架」來懸掛收納絨毛玩偶，讓它們可愛地依偎相伴，賞心悅目之餘，拿取也相當方便。

SANNAHED相框。圖／IKEA提供
SANNAHED相框。圖／IKEA提供
EKET上牆式收納櫃組合。圖／IKEA提供
EKET上牆式收納櫃組合。圖／IKEA提供
SKÅDIS收納壁板組。圖／IKEA提供
SKÅDIS收納壁板組。圖／IKEA提供
BILLY／OXBERG書櫃。圖／IKEA提供
BILLY／OXBERG書櫃。圖／IKEA提供
KOMPLEMENT多功能掛架。圖／IKEA提供
KOMPLEMENT多功能掛架。圖／IKEA提供

娃娃 收納 藏家

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