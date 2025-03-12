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Miu Miu 2025巴黎時裝周秋冬女裝 女孩的俏皮時裝試驗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金色的耳環、大型胸針等配件，形塑出閃閃發亮的過往年代美好氣息。圖／Miu Miu提供
金色的耳環、大型胸針等配件，形塑出閃閃發亮的過往年代美好氣息。圖／Miu Miu提供

巴黎時裝周期間，義大利時尚品牌Miu Miu甫發表了2025秋冬女裝，品牌於巴黎「耶拿宮」（Palais d’Iéna）內實體走秀合計發表66套服裝，悉數由品牌創意總監Miuccia Prada操刀，大秀上並有來自全世界的品牌大使、韓流明星盛裝出席。

身為Prada集團旗下品牌的Miu Miu，始終與Prada「扮演」了兩個殊異角色，Prada像一位俐落幹練的姊姊，而Miu Miu則像青春洋溢、叛逆並迫不及待長大的妹妹；這樣的人射更精確反映在兩個品牌的服裝設計語彙，讓Miu Miu有點懷舊、有點復古，像從奶奶衣櫃裡撈出了帶懷舊風的配件或衣著，同時散發當代的輕快利落印象。

明亮的色彩是屬於Miu Miu小女人（孩）式的頑皮，無論黑色翻領皮夾克搭配紅色毛帽、橘色長西裝褲，又或是帶著皺褶的綠色長襪套搭配金蔥的咖啡色上衣與淺灰色裙擺。Miu Miu大方地在「小女孩」風格中擁抱了小男孩的率性，除了選用部分男性模特兒走秀，服裝輪廓也包含大量長短褲裝、強調肩線的圓領外套或寬大成套毛料西裝，甚至連模特兒的髮型都帶點1970、1960的摩登風格。

金色的耳環、大型胸針、又或是將胸針改造成圓領皮上衣的一部分，形塑出閃閃發亮的過往美好氣息。而Miu Miu在過去數季持續發表與New Balance的聯名後，本季則帶來大量的長靴、皮鞋，部分皮鞋更在單一鞋款上使用兩條鞋帶，捕捉小女孩（人）向成熟靠攏的稚氣與成熟。

如此來說，同時操刀Prada與Miu Miu兩個品牌的Miuccia Prada像在每一季中內觀探索女性的精神世界，自由穿梭在一位女性的不同年紀與風格樣態中，是女性、女孩又或是兩者皆是？答案則交給穿上Miu Miu服裝的她（或他），自由回答。

Barbara Palvin出席Miu Miu 2025秋冬女裝發表。圖／Miu Miu提供
Barbara Palvin出席Miu Miu 2025秋冬女裝發表。圖／Miu Miu提供
Emma Mackey。圖／Miu Miu提供
Emma Mackey。圖／Miu Miu提供
小女孩當然也可能有個帥氣的兄長，這種柔中帶剛的氣息隨之也成為Miu Miu 2025秋冬的女裝輪廓。圖／Miu Miu提供
小女孩當然也可能有個帥氣的兄長，這種柔中帶剛的氣息隨之也成為Miu Miu 2025秋冬的女裝輪廓。圖／Miu Miu提供
Miu Miu於巴黎時裝周期間，發表了2025秋冬女裝。圖／Miu Miu提供
Miu Miu於巴黎時裝周期間，發表了2025秋冬女裝。圖／Miu Miu提供
Miu Miu品牌大使Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
Miu Miu品牌大使Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
懷舊但明快的色彩，像是打翻調色盤一樣的雀躍、活力。圖／Miu Miu提供
懷舊但明快的色彩，像是打翻調色盤一樣的雀躍、活力。圖／Miu Miu提供

品牌 巴黎 服裝 模特兒

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