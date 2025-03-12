找柯南、看沙丘！台灣虎航開航「桃園－鳥取」直飛2499元起

玩日本又有新選擇！因誕生了《鬼太郎》作者水木茂與《名偵探柯南》作者青山剛昌兩位漫畫家，鳥取縣素有「漫畫王國」之稱，成為許多動漫迷的旅遊聖地。台灣虎航商務長許致遠和日本鳥取縣知事平井伸治今日（12日）共同宣布，將於2025年5月29日開航「桃園-鳥取（米子）」航線，為市場唯一直飛鳥取航線，方便兩地民眾交流旅遊。本次新航線預計3月14日正式開賣，為慶祝開航，單程優惠價2,499元起。

「桃園-米子」為台灣虎航飛航日本的第22條航線，也是目前台灣唯一直飛鳥取的選擇。且適逢今年的第16屆台日觀光高峰論壇將於5月在鳥取縣舉辦，桃園-米子航線亦配合於5月29日執行首航，開航初期，每週週一、五飛航，週一去程於上午8:35自桃園機場起飛、回程航班為下午13:00自米子鬼太郎機場起飛；每週五的去程航班為下午13:20自桃園機場起飛、回程航班於下午17:50自米子鬼太郎機場起飛。

除了動漫元素，鳥取縣還有「日本最美星空」的美譽，以及日本唯一的鳥取砂丘、皆生溫泉和大山國立公園等豐富的自然景觀。除此之外，包括松葉蟹、海鮮、和牛、西瓜、梨子等美食，同樣也是鳥取旅遊魅力特色。鳥取縣知事平井伸治表示，除了沙丘，鳥取還有青山剛昌故鄉館、柯南大道、水木茂主題街景等景點。其中水木茂博物館已於去年翻修完成，青山剛昌故鄉館館則預計在2027年整修。同時知事也透露，未來還將規劃在鳥取沙丘旁進駐萬豪集團旗下的豪華飯店。