台灣虎航5月開航台北-米子！單程2499元起 限時2天開賣

台灣虎航今宣布，5月29日將開航台北-鳥取縣米子機場，這也是虎航飛日本的第22條航線，全新航線每周營運2班，周一、周五飛航，推出單程未稅2499元起的開賣促銷價，3月14日本周五上午10時起，限時2天開賣。

鳥取縣因誕生了「鬼太郎」作者水木茂，以及「名偵探柯南」作者青山剛昌等2位享譽全球的漫畫家，素有「漫畫王國」之稱。台灣虎航商務長許致遠和日本鳥取縣知事平井伸治今共同宣布，2025年5月29日開航桃園-米子航線，也是飛航日本的第22條航線。

虎航表示，桃園-米子航線配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，5月29日執行首航，開航初期，每周營運兩班為周一、五飛航，去程航班編號IT724，回程航班編號IT725。

每周一的去程航班為上午8時35分自桃園機場起飛、回程航班為下午1時自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午1時20分自桃園機場起飛、回程航班於下午5時50分自米子鬼太郎機場起飛。