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25秋冬巴黎時裝周／全智賢、LISA女神均出席 Felix二度登台走秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使全智賢出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使全智賢出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供

火車站和飛機場無疑是旅行的樞紐：來自各地的人在此錯身而過，各自前往各自的目的地。對於在19世紀歐洲火車開始興起之際、隨著旅行的普及而崛起的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）來說，火車站不僅是旅行的起點，也是品牌的起點。

路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，選址於保留了19世紀鐵路魅力的秘密車站「北方之星」（L'Étoile du Nord）。該棟建築最初由法國北方鐵路公司Compagnie du Nord於1845年建造，是運營辦公室的所在地。與英國藝術家和舞台設計師Es Devlin攜手打造的秀場，將中庭大廳打造成火車站等候月台，看秀的嘉賓彷彿在排椅上等待、消磨時間的旅客，步伐穩健的模特兒穿梭其中，猶如旅人；房間周圍的三個門廊代表火車到達和出發；地板和屋頂的燈光設計為本次大秀的焦點，代表一天的流逝，閃爍著提示到達和出發的時刻。

這個交通樞紐，也是意外的相遇和人生互相交流的地點，匯聚了各種人類的情感：對於時間滴答流逝的渴望和急躁，月台的盡頭是對愛情的希望，抑或是對分離的憂鬱；對出發時的滿懷熱情，抑或是歸來時的舒適感、歡愉心情。在這個場景之下，女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2025-2026秋冬系列中透過服裝表達了這些豐富的情感湧動。

火車站的大廳成為揭開故事的篇章。模特兒彷彿扮演不同身份、來自相異故鄉、前往世界各地不同地方的旅行者，有的服裝也讓人想起火車站服務人員的的制服，彷彿每一套服裝都是擁有自己故事的角色：手持小提琴箱的音樂家、圍裹毛毯要去戶外活動的人、整套輕便運動服和穿著睡衣的旅客… 半透明的橡膠材質風衣、花卉吊帶裙、隨意搭配的長裙和天鵝絨裙、套頭斗篷、褶邊天鵝絨裙、工裝短褲、厚重的新浪潮毛衣和蛋形的荷葉邊裙… 在這些角色變化多端、各有功能的單品中，唯一共通的線索就是這些服裝看起來都無比舒適輕便、絕不會造成旅行的困擾。

有的旅客提著毛毯，有些人則提著帽箱、小提琴箱或50年代風格的小化妝箱，一系列與時俱進的軟邊箱包，隨著旅行的演變而不斷進化，如同經典雋永的Keepall包款一樣，並從中延伸出本季全新亮相的包款L'Express，以柔和的色彩和精煉的線條定義了品牌的新風格。各式各樣的絲巾無疑是旅人必備的良伴，可圍裹著頭部或頸部、甚至裝飾在後背包上，自在輕鬆地融入不同旅程的打扮。

催促著每一次離別和相聚的，是滴答不斷的時間 – 它或許就是這場聚散唯一永不復返的旅行者。有的掛墜在模特兒的胸前、有的繫在手腕上，全新亮相的是路易威登的第一款陶瓷表圈表款：LV II歷史旅行時計。這枚創新的設計，脫胎自1988 年由義大利蓋奧倫提（Gae Aulenti）操刀的原作，以五款全新的造型回歸。

本次時裝秀也與法國傳奇電子樂團Kraftwerk合作，其中便有服裝以其標誌性專輯《環歐快車》（Trans-Europe Express）的封面為靈感。包括品牌大使BLACKPINK LISA、全智賢、王淨、周冬雨、歐陽娜娜、宋茜、林嘉欣、艾瑪·史東（Emma Stone）等眾星均出席看秀，韓流男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）則是二度為路易威登登台走秀，整場星光熠熠。

品牌大使王淨出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使王淨出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使LISA出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使LISA出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
水洗得非常柔軟的丹寧布料，毛毯上裝飾可放置隨身小物的口袋。圖／路易威登提供
水洗得非常柔軟的丹寧布料，毛毯上裝飾可放置隨身小物的口袋。圖／路易威登提供
層疊的蛋糕裙搭配像是毛毯材質的立體針織上衣。圖／路易威登提供
層疊的蛋糕裙搭配像是毛毯材質的立體針織上衣。圖／路易威登提供
小提琴造型手提硬箱。圖／路易威登提供
小提琴造型手提硬箱。圖／路易威登提供
韓流男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）二度上台為路易威登走秀。圖／路易威登提供
韓流男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）二度上台為路易威登走秀。圖／路易威登提供
印有列車造型圖案的手提包。圖／路易威登提供
印有列車造型圖案的手提包。圖／路易威登提供
品牌大使周冬雨出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使周冬雨出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
半透明膠質風衣與鮮豔的印花上衣。圖／路易威登提供
半透明膠質風衣與鮮豔的印花上衣。圖／路易威登提供
此造型靈感取自法國傳奇電子樂團Kraftwerk標誌性專輯《環歐快車Trans-Europe Express》的封面。圖／路易威登提供
此造型靈感取自法國傳奇電子樂團Kraftwerk標誌性專輯《環歐快車Trans-Europe Express》的封面。圖／路易威登提供
寬鬆的輪廓和舒適垂墜的布料構成不同旅行時穿著的重要準則。圖／路易威登提供
寬鬆的輪廓和舒適垂墜的布料構成不同旅行時穿著的重要準則。圖／路易威登提供
變化豐富的絲巾為本季重要配件，領口皮扣造型讓人想起行李箱。圖／路易威登提供
變化豐富的絲巾為本季重要配件，領口皮扣造型讓人想起行李箱。圖／路易威登提供
綠色表圈款的LV II歷史旅行腕表。圖／路易威登提供
綠色表圈款的LV II歷史旅行腕表。圖／路易威登提供
輕便的戶外運動套裝，看似前往郊區登山。圖／路易威登提供
輕便的戶外運動套裝，看似前往郊區登山。圖／路易威登提供
品牌大使林嘉欣出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使林嘉欣出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使宋茜出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
品牌大使宋茜出席路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
以舒適的輪廓為旅行者打造的立體剪裁針織洋裝。圖／路易威登提供
以舒適的輪廓為旅行者打造的立體剪裁針織洋裝。圖／路易威登提供
掛在頸上的LV II歷史旅行腕表。圖／路易威登提供
掛在頸上的LV II歷史旅行腕表。圖／路易威登提供
掛在腰間的雙腰包讓雙手得以騰空。圖／路易威登提供
掛在腰間的雙腰包讓雙手得以騰空。圖／路易威登提供
便於走動的平底休閒鞋款是本季的主力鞋款之一。圖／路易威登提供
便於走動的平底休閒鞋款是本季的主力鞋款之一。圖／路易威登提供
模特兒圍裹皮革、手提毛毯彷彿即將上火車打盹的旅客。圖／路易威登提供
模特兒圍裹皮革、手提毛毯彷彿即將上火車打盹的旅客。圖／路易威登提供
壓軸的連身針織衫，搭配彷彿站務員的帽子和提燈，像是車站即將打烊前的巡邏。圖／路易威登提供
壓軸的連身針織衫，搭配彷彿站務員的帽子和提燈，像是車站即將打烊前的巡邏。圖／路易威登提供
戶外活動常見的羊毛氈，彷彿將毯子圍裹上身的大衣。圖／路易威登提供
戶外活動常見的羊毛氈，彷彿將毯子圍裹上身的大衣。圖／路易威登提供
路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。圖／路易威登提供
華麗的短洋裝搭配毛料外套和長靴，就有了要啟程的感覺。圖／路易威登提供
華麗的短洋裝搭配毛料外套和長靴，就有了要啟程的感覺。圖／路易威登提供
鬆軟的布料堆疊出舒適自在的造型。圖／路易威登提供
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LV 巴黎 服裝 模特兒 設計師

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