25秋冬巴黎時裝周／全智賢、LISA女神均出席 Felix二度登台走秀

火車站和飛機場無疑是旅行的樞紐：來自各地的人在此錯身而過，各自前往各自的目的地。對於在19世紀歐洲火車開始興起之際、隨著旅行的普及而崛起的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）來說，火車站不僅是旅行的起點，也是品牌的起點。

路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，選址於保留了19世紀鐵路魅力的秘密車站「北方之星」（L'Étoile du Nord）。該棟建築最初由法國北方鐵路公司Compagnie du Nord於1845年建造，是運營辦公室的所在地。與英國藝術家和舞台設計師Es Devlin攜手打造的秀場，將中庭大廳打造成火車站等候月台，看秀的嘉賓彷彿在排椅上等待、消磨時間的旅客，步伐穩健的模特兒穿梭其中，猶如旅人；房間周圍的三個門廊代表火車到達和出發；地板和屋頂的燈光設計為本次大秀的焦點，代表一天的流逝，閃爍著提示到達和出發的時刻。

這個交通樞紐，也是意外的相遇和人生互相交流的地點，匯聚了各種人類的情感：對於時間滴答流逝的渴望和急躁，月台的盡頭是對愛情的希望，抑或是對分離的憂鬱；對出發時的滿懷熱情，抑或是歸來時的舒適感、歡愉心情。在這個場景之下，女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2025-2026秋冬系列中透過服裝表達了這些豐富的情感湧動。

火車站的大廳成為揭開故事的篇章。模特兒彷彿扮演不同身份、來自相異故鄉、前往世界各地不同地方的旅行者，有的服裝也讓人想起火車站服務人員的的制服，彷彿每一套服裝都是擁有自己故事的角色：手持小提琴箱的音樂家、圍裹毛毯要去戶外活動的人、整套輕便運動服和穿著睡衣的旅客… 半透明的橡膠材質風衣、花卉吊帶裙、隨意搭配的長裙和天鵝絨裙、套頭斗篷、褶邊天鵝絨裙、工裝短褲、厚重的新浪潮毛衣和蛋形的荷葉邊裙… 在這些角色變化多端、各有功能的單品中，唯一共通的線索就是這些服裝看起來都無比舒適輕便、絕不會造成旅行的困擾。

有的旅客提著毛毯，有些人則提著帽箱、小提琴箱或50年代風格的小化妝箱，一系列與時俱進的軟邊箱包，隨著旅行的演變而不斷進化，如同經典雋永的Keepall包款一樣，並從中延伸出本季全新亮相的包款L'Express，以柔和的色彩和精煉的線條定義了品牌的新風格。各式各樣的絲巾無疑是旅人必備的良伴，可圍裹著頭部或頸部、甚至裝飾在後背包上，自在輕鬆地融入不同旅程的打扮。

催促著每一次離別和相聚的，是滴答不斷的時間 – 它或許就是這場聚散唯一永不復返的旅行者。有的掛墜在模特兒的胸前、有的繫在手腕上，全新亮相的是路易威登的第一款陶瓷表圈表款：LV II歷史旅行時計。這枚創新的設計，脫胎自1988 年由義大利蓋奧倫提（Gae Aulenti）操刀的原作，以五款全新的造型回歸。