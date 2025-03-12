大谷翔平New Balance最新聯名3/15開賣首度推出童裝款

大谷翔平粉絲準備心動了嗎？New Balance與全球品牌大使大谷翔平推出全新限量「Ohtani Signature Collection」聯名系鞋款與服飾，今年更有全台首次發行簽名棒球釘鞋「Ohtani 1」，以及大谷翔平系列首款童裝新登場，3月15日起於New Balance官網與指定NB門市販售。New Balance也將於3月15日至17日在西門概念店4樓打造全樓層「Ohtani SignatureCollection限時特展」。

這回New Balance大谷翔平聯名系列，設計延續極簡設計風格，分為「Classic Collection」與「Limited Collection」兩大系列：Classic Collection延續一貫極簡質感，Limited Collection則融入棒球獨特的縫線元素於服飾車線設計。從棒球教練外套、休閒短袖T恤到棉質長褲，兼具機能性與透氣舒適，無論日常休閒或專業運動，都能輕鬆駕馭。

New Balance也打造兼具符合投手投球，以及打者跑壘需求的專屬Ohtani 1 釘鞋， 鞋款採用一體成型的CPU鞋面，以因應投球高頻率磨損對於耐用性的需求，提供穩定性與舒適感，今年同步推出 Ohtani 1訓練鞋款新色。

呼應大谷翔平準備當爸爸，這次聯名系列首度推出童裝款，以大谷翔平跑姿Logo為主要視覺，100%純棉上衣的舒適體驗，最適合熱愛棒球的親子家庭一起穿著。