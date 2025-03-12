慶祝「桃園－神戶」開航 長榮航空推獨家關西、四國旅遊行程

神戶作為日本重要的海陸空樞紐，不僅有擁有深厚的歷史背景及獨特魅力，著名的「神戶牛」、風格迥異的建築風格、自然觀光等，讓神戶成為日本旅遊勝地之一。為慶祝桃園至神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西、四國深度旅遊，另即日起購買6月20日後機票，桃園-神戶來回1萬1640元起。

長榮航空表示，為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，規畫由神戶及愛媛不同點進出，行程亮點將安排神戶港的標誌性建築神戶港塔、擁有悠久歷史與宏偉外觀的姬路城、可一覽壯觀讚岐平原的金刀比羅宮、號稱日本最古老溫泉的道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城等。

長榮航空表示，透過神戶及愛媛的交叉行程，旅途將可探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島等多樣化景點，詳情可洽長榮航空各家合作旅行社或其官網查詢。

長榮航空指出，喜愛自由行的旅客，即日起可透過長榮航空官網，購買飛航日為6月20日(含)後的桃園至神戶機票，經濟艙來回未稅價1萬1640元起，此外，還有機加酒產品。