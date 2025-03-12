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慶祝「桃園－神戶」開航 長榮航空推獨家關西、四國旅遊行程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為慶祝桃園-神戶開航，長榮除推出團體行程，也提供自由行旅客優惠票價，透過官網購買6月20日後桃園-神戶來回經濟艙機票，票價為11640元起（未稅）。圖／長榮提供
為慶祝桃園-神戶開航，長榮除推出團體行程，也提供自由行旅客優惠票價，透過官網購買6月20日後桃園-神戶來回經濟艙機票，票價為11640元起（未稅）。圖／長榮提供

神戶作為日本重要的海陸空樞紐，不僅有擁有深厚的歷史背景及獨特魅力，著名的「神戶牛」、風格迥異的建築風格、自然觀光等，讓神戶成為日本旅遊勝地之一。為慶祝桃園至神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西、四國深度旅遊，另即日起購買6月20日後機票，桃園-神戶來回1萬1640元起。

長榮航空表示，為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，規畫由神戶及愛媛不同點進出，行程亮點將安排神戶港的標誌性建築神戶港塔、擁有悠久歷史與宏偉外觀的姬路城、可一覽壯觀讚岐平原的金刀比羅宮、號稱日本最古老溫泉的道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城等。

長榮航空表示，透過神戶及愛媛的交叉行程，旅途將可探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島等多樣化景點，詳情可洽長榮航空各家合作旅行社或其官網查詢。

長榮航空指出，喜愛自由行的旅客，即日起可透過長榮航空官網，購買飛航日為6月20日(含)後的桃園至神戶機票，經濟艙來回未稅價1萬1640元起，此外，還有機加酒產品。

日本旅遊一直是多數台灣民眾最喜愛的人氣首選，長榮航空直飛日本11大航點，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森以及4月18日開航的神戶，共計14條航線往返台日。

神戶是日本重要的海陸空樞紐，其中「神戶港」周邊景點，包含地標建築「神戶港塔」以及購物、美食商家齊聚的百貨商場，讓神戶深受各地遊客喜愛。圖／長榮提供
神戶是日本重要的海陸空樞紐，其中「神戶港」周邊景點，包含地標建築「神戶港塔」以及購物、美食商家齊聚的百貨商場，讓神戶深受各地遊客喜愛。圖／長榮提供
長榮航空4月18日起開闢桃園-神戶航線，初期提供每周四班的飛航服務，4月28日起則調整為每周兩班。圖／長榮提供
長榮航空4月18日起開闢桃園-神戶航線，初期提供每周四班的飛航服務，4月28日起則調整為每周兩班。圖／長榮提供

日本 桃園 神戶 長榮

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