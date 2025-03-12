陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋！台灣大哥大、MyVideo用戶優先提早1天通關搶票

「E神」陳奕迅演唱會門票一票難求，2023年7月在台北小巨蛋連開7場，門票場場秒殺。距離陳奕迅上次在高雄巨蛋開唱已相隔12年，今年5月16日起將再度登上高雄巨蛋，連唱6場，歌迷引頸期盼。台灣大哥大回饋用戶，繼2023年贊助陳奕迅台北演唱會，今天（3月12日）宣布與旗下MyVideo影音平台雙品牌聯名贊助陳奕迅演唱會，同時也是唯一提供獨立購票專區的電信業者，凡台灣大哥大5G用戶、VIP用戶及MyVideo返利黑卡會員，可於指定時間內進入台灣大哥大客服APP或MyVideo黑卡會員登記專區，取得限量序號的機會，並能提前1天進入官方售票系統獨立專區，享優先通關搶購的專屬權益。

台灣大哥大VIP及5G用戶可於3月20日中午12點起至台灣大哥大客服APP會員專區內索取限量保留專區購票序號；MyVideo針對返利黑卡會員新用戶推出專屬優惠，即日起至3月19日透過MyVideo官網申辦「MyVideo返利黑卡」，即可獲得購票專區搶票序號，原黑卡會員亦可透過MyVideo黑卡會員專屬登記頁面，取得搶票序號。台灣大哥大VIP用戶、5G用戶、MyVideo返利黑卡會員取得搶票序號後，即可於3月22日下午1點起透過專屬專區購票，每組序號可購買2張門票，數量有限，售完為止。

陳奕迅《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》自2022年起在各大城市熱烈展開，2023年更在台北站帶來限定7場精彩演出，場場完售、一票難求。睽違12年，陳奕迅再度站上高雄巨蛋，本次演出以「FEAR」與「DREAMS」兩大主題為核心，透過陳奕迅獨特的音樂風格與深情演繹多首經典歌曲，如《預感》、《不如這樣》、《K歌之王》、《你的背包》、《十年》、《淘汰》、《孤獨患者》等。此外，演唱會將完整搬運香港場的演出設備與道具，讓歌迷能夠在高雄再度感受震撼視聽。