快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

聽新聞
0:00 / 0:00

陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋！台灣大哥大、MyVideo用戶優先提早1天通關搶票

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
天王天后演唱會門票搶先購，帶動MyVideo返利黑卡新戶大增逾2倍。圖／台灣大哥大提供
天王天后演唱會門票搶先購，帶動MyVideo返利黑卡新戶大增逾2倍。圖／台灣大哥大提供

「E神」陳奕演唱會門票一票難求，2023年7月在台北小巨蛋連開7場，門票場場秒殺。距離陳奕迅上次在高雄巨蛋開唱已相隔12年，今年5月16日起將再度登上高雄巨蛋，連唱6場，歌迷引頸期盼。台灣大哥大回饋用戶，繼2023年贊助陳奕迅台北演唱會，今天（3月12日）宣布與旗下MyVideo影音平台雙品牌聯名贊助陳奕迅演唱會，同時也是唯一提供獨立購票專區的電信業者，凡台灣大哥大5G用戶、VIP用戶及MyVideo返利黑卡會員，可於指定時間內進入台灣大哥大客服APP或MyVideo黑卡會員登記專區，取得限量序號的機會，並能提前1天進入官方售票系統獨立專區，享優先通關搶購的專屬權益。

台灣大哥大VIP及5G用戶可於3月20日中午12點起至台灣大哥大客服APP會員專區內索取限量保留專區購票序號；MyVideo針對返利黑卡會員新用戶推出專屬優惠，即日起至3月19日透過MyVideo官網申辦「MyVideo返利黑卡」，即可獲得購票專區搶票序號，原黑卡會員亦可透過MyVideo黑卡會員專屬登記頁面，取得搶票序號。台灣大哥大VIP用戶、5G用戶、MyVideo返利黑卡會員取得搶票序號後，即可於3月22日下午1點起透過專屬專區購票，每組序號可購買2張門票，數量有限，售完為止。

陳奕迅《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》自2022年起在各大城市熱烈展開，2023年更在台北站帶來限定7場精彩演出，場場完售、一票難求。睽違12年，陳奕迅再度站上高雄巨蛋，本次演出以「FEAR」與「DREAMS」兩大主題為核心，透過陳奕迅獨特的音樂風格與深情演繹多首經典歌曲，如《預感》、《不如這樣》、《K歌之王》、《你的背包》、《十年》、《淘汰》、《孤獨患者》等。此外，演唱會將完整搬運香港場的演出設備與道具，讓歌迷能夠在高雄再度感受震撼視聽。

台灣大哥大回饋用戶，贊助陳奕迅、張惠妹、張清芳及Calum Scott等多位天王、天后級歌手的演唱會，並提供用戶優先購票權。陳奕迅2023年在台北小巨蛋舉辦演唱會，台灣大哥大亦為獨家電信贊助商，引爆用戶搶購熱潮，限量序號一掃而空；台灣大哥大贊助張惠妹2024年演唱會，並於跨年夜獨家直播張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome》倒數時刻，帶動MyVideo直播館流量較平日成長逾10倍。MyVideo因贊助多場巨星演唱會，推出返利黑卡會員專屬權益活動，創下1秒序號搶畢，1分鐘內完售專區門票的輝煌紀錄，同時也帶動MyVideo返利黑卡新戶較平日相比成長超過2倍。

陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋，台灣大哥大及MyVideo用戶優先提早1天通關搶票。圖／台灣大哥大提供
陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋，台灣大哥大及MyVideo用戶優先提早1天通關搶票。圖／台灣大哥大提供

客服 演唱會 陳奕

延伸閱讀

他們可搶先買票！陳奕迅港都飆唱6場 實名制槓黃牛

國泰世華CUBE卡友太幸福！伍佰、陳奕迅演唱會可優先搶票 開賣時間快筆記

陳奕迅宣布喜訊！高雄飆唱6場 12年等得好苦啊

陳奕迅5月高雄巨蛋唱6場 售票時間之後公布

相關新聞

25秋冬巴黎時裝周／全智賢、LISA女神均出席 Felix二度登台走秀

火車站和飛機場無疑是旅行的樞紐：來自各地的人在此錯身而過，各自前往各自的目的地。對於在19世紀歐洲火車開始興起之際、隨著...

大谷翔平New Balance最新聯名3/15開賣首度推出童裝款

大谷翔平粉絲準備心動了嗎？New Balance與全球品牌大使大谷翔平推出全新限量「Ohtani Signature C...

慶祝「桃園－神戶」開航 長榮航空推獨家關西、四國旅遊行程

神戶作為日本重要的海陸空樞紐，不僅有擁有深厚的歷史背景及獨特魅力，著名的「神戶牛」、風格迥異的建築風格、自然觀光等，讓神...

長榮航空4月18日起首航 桃園到神戶航線、每周都有飛

長榮航空（2618）4月18日起開闢桃園-神戶航線，因應日本大阪世界博覽會盛大舉辦，4月18日至4月27日期間，提供每週...

陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋！台灣大哥大、MyVideo用戶優先提早1天通關搶票

「E神」陳奕迅演唱會門票一票難求，2023年7月在台北小巨蛋連開7場，門票場場秒殺。距離陳奕迅上次在高雄巨蛋開唱已相隔1...

2025年首場原創玩藝展 3月21至23日松菸三號倉庫隆重登場

MANIAC COLLECTIONS執行委員會攜手 愛手創 與 Connect-Asia (JP) 共同打造全新展覽 —— 原創玩藝展，即將於2025年3月21日(五) 至 3月23日(日)在松山文創園區3號倉庫盛大登場，歡迎所有熱愛創作、收藏與玩具文化的朋友，一同來探索這場原創藝術盛會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。