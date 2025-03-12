浪琴博物館長再度訪台 190年時光經典表款親解密

一個人的生命夠深遠、自然會有大量精彩歷練，一個超過三甲子時光的品牌亦若是。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）是於1832年創立於瑞士聖米歇爾山脈，近日品牌博物館館長Daniel Hug再度訪台，除親手攜帶10餘款骨董典藏的手表、懷表於現場展出，並為媒體展開一場精闢講演，帶人一探浪琴190多年歷史的吉光片羽。

在長達一個多小時的講座中，身為浪琴品牌歷史文物館藏總監（Head of BrandHeritage）的Dnaiel Hug旁徵博引，從浪琴發跡的聖米爾歇山脈為原點，故事陸續遍及表廠與品牌的茁壯長程，在賽車、賽馬等各種賽事中擔任精密計時儀器的關鍵時刻，更有在精密、設計、風格上的日益精進。

像是1910年浪琴的首款1/10秒高振頻計時器、1925年首款「Zulu Time」第二時區先行者腕表之於飛行的劃時代發明，1932年女性飛行員Amelia Earhart配戴了一只浪琴的單按鈕計時碼表（13.33Z）完成一趟無間斷橫斷大西洋的飛行；1968年兼具36,000轉高振頻與200米防水性能的Ultra-Chron腕表的問世，甚至是品牌自1968年進入台灣市場到2001年時由台灣本土重要代理商拓展到全台250家以上的盛況，最後來到回歸母集團分公司Swatch Group至今、全台精選75間專賣或官方銷售點的2025。