浪琴博物館長再度訪台 190年時光經典表款親解密
一個人的生命夠深遠、自然會有大量精彩歷練，一個超過三甲子時光的品牌亦若是。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）是於1832年創立於瑞士聖米歇爾山脈，近日品牌博物館館長Daniel Hug再度訪台，除親手攜帶10餘款骨董典藏的手表、懷表於現場展出，並為媒體展開一場精闢講演，帶人一探浪琴190多年歷史的吉光片羽。
在長達一個多小時的講座中，身為浪琴品牌歷史文物館藏總監（Head of BrandHeritage）的Dnaiel Hug旁徵博引，從浪琴發跡的聖米爾歇山脈為原點，故事陸續遍及表廠與品牌的茁壯長程，在賽車、賽馬等各種賽事中擔任精密計時儀器的關鍵時刻，更有在精密、設計、風格上的日益精進。
像是1910年浪琴的首款1/10秒高振頻計時器、1925年首款「Zulu Time」第二時區先行者腕表之於飛行的劃時代發明，1932年女性飛行員Amelia Earhart配戴了一只浪琴的單按鈕計時碼表（13.33Z）完成一趟無間斷橫斷大西洋的飛行；1968年兼具36,000轉高振頻與200米防水性能的Ultra-Chron腕表的問世，甚至是品牌自1968年進入台灣市場到2001年時由台灣本土重要代理商拓展到全台250家以上的盛況，最後來到回歸母集團分公司Swatch Group至今、全台精選75間專賣或官方銷售點的2025。
同時現場並陳列了大量浪琴近年的重點表款，包含全新中央轉盤式動力儲存顯示的全新Conquest Heritage腕表，表款使用非傳統的轉盤式顯示，以清楚直觀的方法顯示72小時動力儲存，加上38毫米與具備單晶矽擺輪游絲的自動上鍊機械機芯、口碑反應不俗；此外像是選用特殊鍛造碳為材質的Ultra-Chron Carbon高振頻超級天文台腕表，結合高振頻、高精準度以及擁有特殊紋理的鍛造碳表殼，風格獨特，此外像是向飛行歷史致意的全新Zulu Time Titanium先行者世界時區鈦金屬腕表，不僅頻頻呼應現場所呈現浪琴骨董時計的劃時代意義，更展現了190年以上重量級品牌的在美學、時代性與精密複雜上的多元與當代性。
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