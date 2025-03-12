快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

戶外機能裝備變身時髦浪漫 攜手設計師品牌大展女子力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN攜手合作發布2025春夏聯名系列，為機能裝備注入女性特質。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN攜手合作發布2025春夏聯名系列，為機能裝備注入女性特質。圖／THE NORTH FACE提供

越來越多女性偏好穿著城市機能風的率性，THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN攜手合作，發布2025春夏聯名系列，CECILIE BAHNSEN是由丹麥哥本哈根設計師創立的同名設計師品牌，具有浪漫且自然的少女風格，兩者首度聯名，為戶外裝備注入女性特色與設計風格，讓硬派戶外機能裝備也能時髦又浪漫。

這次聯名系列設計靈感源自THE NORTH FACE經典單品，並注入CECILIE BAHNSEN招牌的女性氣質。聯名系列的長款防水外套、陀包、機能連身裙、短版防水外套、機能短褲、戶外休閒靴，都可見到CECILIE BAHNSEN標誌性的立體花卉裝飾，在機能服飾的基礎上，將立體剪裁與自然元素融入其中。全系列以黑色為主色調，黑色花朵元素在優雅之餘也傳達出女性堅毅的力量。全新THE NORTH FACE X CECILIE BAHNSEN聯名系列3月13日起於The North Face台北101旗艦店獨家發售。

除了聯名系列，THE NORTH FACE 2025春季系列以「都市進化」為主題，春季系列女裝特別由設計師Andrea Jiapei Li操刀，主張「讓設計回歸到真正生活中，簡單的剪裁讓生活更收放自如」，打造「機能女伶」讓女孩們展現女子力。這一季適合女生的單品主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙，詮釋獨特女性美，男性服裝單品則以日式和服、劍道褲為設計靈感的外套及寬大長褲為主打。

春季氣候變化快速，早晚溫差更需要一件防風與防水的外著在手，韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾，春夏因應氣候多變推出防風、防水以及防曬的機能外套系列，搭配經典黃框的設計以及採用GORE-TEX高性能布料，版型更符合亞洲人的身形，讓城市穿搭更具潮流也符合戶外機能感。

THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN 2025春夏聯名系列，在設計細節融入CECILIE BAHNSEN招牌的立體花卉設計。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN 2025春夏聯名系列，在設計細節融入CECILIE BAHNSEN招牌的立體花卉設計。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE 2025春季系列打造「機能女伶」，主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE 2025春季系列打造「機能女伶」，主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE 2025春季系列打造「機能女伶」，主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE 2025春季系列打造「機能女伶」，主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙。圖／THE NORTH FACE提供
韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾，春夏因應氣候多變推出防風、防水以及防曬的機能外套系列。圖／National Geographic Apparel提供
韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾，春夏因應氣候多變推出防風、防水以及防曬的機能外套系列。圖／National Geographic Apparel提供

外套 設計師 黑色

延伸閱讀

2025金馬奇幻影展再曝最新片單　11部新片大展想像力

第二屆Speed & Crafts機車改裝工藝大展震撼開幕！特別新增「哈雷改裝組」

能觸摸的雕塑展！南美館年度大展 120件蒲添生父子作品感受台灣百年藝術縮影

北臉MOUNTAIN JACKET 40周年系列 防禦力持續進化

相關新聞

浪琴博物館長再度訪台 190年時光經典表款親解密

一個人的生命夠深遠、自然會有大量精彩歷練，一個超過三甲子時光的品牌亦若是。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）是於183...

戶外機能裝備變身時髦浪漫 攜手設計師品牌大展女子力

越來越多女性偏好穿著城市機能風的率性，THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN攜手合作，發布2025...

韓國旅遊免帶現金 3行動支付優惠一次看 最高享30%回饋

根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，韓國為國人出國觀光造訪人次第3高的國家，自2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加，2...

開門就完售！星巴克「屁屁貓咪杯套」限量回歸 代購狂掃貨喊到10倍天價

台灣星巴克歡慶27週年，推出許多系列商品，其中包含了去年紅到日本的「灰貓屁屁杯套」，這次染上粉紅色回歸，讓貓奴看了都融化。有網友表示，朋友到林口店排隊時，前面有兩位大姐直接拿3隻去結帳，結果又被發現她們去別間掃貨，讓她無奈喊「早起排隊和貓咪杯套擦肩真的很鼻酸」，而有人也看到此款杯套在網上喊到3500的天價。

台灣免稅市場獨賣！格蘭菲迪為餐酒搭打造19年馬德拉桶

全球獲獎最多的格蘭菲迪（Glenfiddich），這次以海洋風情與美酒文化為靈感，結合兩座擁有深厚底蘊的島嶼——台灣與馬...

春季出遊怎麼玩？踏青、環島、賞花 10大人氣活動一次看

每年2、3、4月正是春季旅遊的旺季，無論是登山、露營還是音樂祭，都能讓人感受到春天的繽紛與活力！還在煩惱該怎麼規劃行程嗎？快來看看這份春季旅遊指南吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。