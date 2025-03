戶外機能裝備變身時髦浪漫 攜手設計師品牌大展女子力

越來越多女性偏好穿著城市機能風的率性,THE NORTH FACE與CECILIE BAHNSEN攜手合作,發布2025春夏聯名系列,CECILIE BAHNSEN是由丹麥哥本哈根設計師創立的同名設計師品牌,具有浪漫且自然的少女風格,兩者首度聯名,為戶外裝備注入女性特色與設計風格,讓硬派戶外機能裝備也能時髦又浪漫。

這次聯名系列設計靈感源自THE NORTH FACE經典單品,並注入CECILIE BAHNSEN招牌的女性氣質。聯名系列的長款防水外套、陀包、機能連身裙、短版防水外套、機能短褲、戶外休閒靴,都可見到CECILIE BAHNSEN標誌性的立體花卉裝飾,在機能服飾的基礎上,將立體剪裁與自然元素融入其中。全系列以黑色為主色調,黑色花朵元素在優雅之餘也傳達出女性堅毅的力量。全新THE NORTH FACE X CECILIE BAHNSEN聯名系列3月13日起於The North Face台北101旗艦店獨家發售。

除了聯名系列,THE NORTH FACE 2025春季系列以「都市進化」為主題,春季系列女裝特別由設計師Andrea Jiapei Li操刀,主張「讓設計回歸到真正生活中,簡單的剪裁讓生活更收放自如」,打造「機能女伶」讓女孩們展現女子力。這一季適合女生的單品主打各式寬鬆版型的防風外套及A字機能長裙,詮釋獨特女性美,男性服裝單品則以日式和服、劍道褲為設計靈感的外套及寬大長褲為主打。

春季氣候變化快速,早晚溫差更需要一件防風與防水的外著在手,韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾,春夏因應氣候多變推出防風、防水以及防曬的機能外套系列,搭配經典黃框的設計以及採用GORE-TEX高性能布料,版型更符合亞洲人的身形,讓城市穿搭更具潮流也符合戶外機能感。