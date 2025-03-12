韓國旅遊免帶現金 3行動支付優惠一次看 最高享30%回饋

根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，韓國為國人出國觀光造訪人次第3高的國家，自2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加，2024年光是8月就有14萬人次的紀錄，創下過去5年的單月新高，且連續3年年成長率高於日本。看好國人旅韓的市場潛力，包括全支付、LINE Pay、台灣Pay都陸續開通韓國跨境支付服務，並持續加碼回饋，希望吸引更多年輕消費者使用。近期即將進入韓國賞櫻旺季，有計劃前往韓國旅遊的民眾快收藏這篇，聰明運用不同支付服務，優惠不錯過。

全支付

今年1月開通韓國跨境支付服務，可支援通路多元且貼近民生消費，通路包含CU、7-Eleven、GS25、emart24韓國4大超商，望遠市場等傳統市場，Abijou、Will Clinic、秘之美GU Clinic等美容保養診所，西花韓服、HANBOKNAM等韓服體驗，還有DAISO大創、SUPY明洞店、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫等潮流文化購物，特色美食如豬腳小姐明洞店、MOM's TOUCH、明洞家明洞店及釜山松島海上纜車等知名觀光景點皆可使用全支付，滿足消費者旅韓的各種需求。

即日起至3月31日期間，凡使用全支付於ZeroPay／HIVEX合作適用店消費即享15%優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）；連結4大銀行帳戶再享加碼回饋，連結「國泰世華銀行」帳戶消費再加碼15％全點回饋，每人每月上限200全點（每月50萬點）、連結「王道銀行」帳戶再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限200全點（每月15萬點）。連結「將來銀行」帳戶消費再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限150全點（每月15萬點）。於活動期間首次成功開立指定銀行帳戶，最高再享全點600點。

LINE Pay

即日起至3月底前，除了SAMSUNG C&T旗下11個服飾品牌，平價流行服飾MPLAYGROUND、新羅免稅店、TOPTEN10以及INNISFREE、Nami Island、Amore Store、OSULLOC，綁定指定信用卡可享最高LINE POINTS 30%回饋及最高75,000元的折價券，不容錯過的LINE FRIENDS SQUARE文創商店，除了同樣有30%點數回饋外，搭配優惠券可再享10%折價，總計最高40%的優惠。

另外，近日更攜手韓國樂天超市開通支付據點，5月底前用戶於韓國樂天超市及其旗下品牌「樂天超市ZETTAPLEX」、「樂天超市MAXX」、「樂天超市Toys"R"Us」使用LINE Pay支付，可享LINE POINTS 10%回饋，若綁定卡片為VISA卡，可再享額外10%回饋，此外，若綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡也可享10%回饋，等於最高可獲得30%回饋。

台灣Pay

自去2024年開通韓國TWQR掃碼購物服務後，只要綁定國內指定13家金融機構帳戶或金融卡就能跨境交易，還免收1.5%海外交易手續費，即日起至5月31日更有高達15%的現金回饋好康，不用換匯、找零，更享超優匯率。

目前支援使用「台灣Pay」的店家已經超過26萬家，像是CU、GS25、7-ELEVEN、emart24等韓國4大便利商店，現代、新世界免稅店，Ediya Coffee、Compose Coffee、BREADYPOST等咖啡店，以及HBAF、Wiggle Wiggle、Galleria、AK Plaza等，都是台灣民眾前往旅遊時經常消費的店鋪。即日起至5月31日每筆交易甚至有15%現金回饋，每月最高回饋1,000元。