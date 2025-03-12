開門就完售！星巴克「屁屁貓咪杯套」限量回歸 代購狂掃貨喊到10倍天價

台灣星巴克歡慶27週年，推出許多系列商品，其中包含了去年紅到日本的「灰貓屁屁杯套」，這次染上粉紅色回歸，讓貓奴看了都融化。有網友表示，朋友到林口店排隊時，前面有兩位大姐直接拿3隻去結帳，結果又被發現她們去別間掃貨，讓她無奈喊「早起排隊和貓咪杯套擦肩真的很鼻酸」，而有人也看到此款杯套在網上喊到3500的天價。

一名女網友在社群平台「threads」發文指出，朋友去林口三井店排隊時，前面已經排了兩名大姐，開門時加上朋友只有三個人，結果前面兩位大姐直接拿了店裡3隻去結帳，並表示因為「後面沒人排」，結果在結了第1隻大概10秒後，第四個要買貓的人就出現了，讓她無奈說「早起排隊和貓咪杯套擦肩而過真的很鼻酸」。

女網友也表示，更戲劇化的是，又有別人傳星巴克的照片給她，結果發現那兩位大姐又跑去其他間門市繼續買。原PO也大讚她去的星巴克因為知道貓咪杯套很搶手，於是有「限購」，於是有「限購」，店員直接把貓咪接過去櫃檯，表明「1個人就是只能結1隻」。

不少網友見狀回應，「剛剛在小紅書上看到有人買超多，一個還賣1100元，根本黃牛」、「剛才看有人賣3500元」、「台南幾乎都是一人包四個完售」、「我阿母排第二個，店員説沒有看到她，所以第一個客人可以連續分開結帳四個，在七點零分八秒完售，阿母差點要叫警察」。

去年萬聖節現蹤的「灰貓尾巴便利單杯提袋」，以聚焦灰貓屁屁的俏皮姿態紅到日本去，受到日本網友大讚，讓不少人想跨國搶貨，許多人更是連實際商品都沒見過就被搶購一空。現在星巴克回歸貓尾巴提袋、還換上超萌粉紅色，貓奴一看都融化，售價一樣為350元，3月12日開搶。