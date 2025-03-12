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台灣免稅市場獨賣！格蘭菲迪為餐酒搭打造19年馬德拉桶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」容量700毫升，酒精濃度43.4%，建議售價3,200元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」容量700毫升，酒精濃度43.4%，建議售價3,200元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球獲獎最多的格蘭菲迪（Glenfiddich），這次以海洋風情與美酒文化為靈感，結合兩座擁有深厚底蘊的島嶼——台灣與馬德拉島，首次專為台灣免稅市場打造「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」，建議售價3,200元，並自即日起至三月底於桃園機場第一航廈、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店指定店點推出試飲活動（詳情依活動現場公告為準）。

格蘭菲迪將桃園機場第一航廈、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店指定店點，打造成琥珀色的陳列空間，以溫暖金澄光影映襯酒液的深邃色澤，象徵格蘭菲迪19年馬德拉桶的輕盈與細膩層次，如同陽光灑落於兩座傍海之地，熠熠生輝且深邃悠遠，為旅人帶來醇厚難忘與清新獨有的感受。活動期間凡購買，即可獲贈限量「格蘭菲迪聞香杯」乙只，數量有限，贈完為止。

「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」於美國與歐洲橡木桶熟成至少19年，再於馬德拉酒桶中進行6個月熟成，賦予酒體甜美果香與溫潤辛香。馬德拉酒桶以其獨特的陳釀特性，展現出與雪莉桶相似的豐富果乾香氣，卻更顯清新透澈。

「格蘭菲迪19年馬德拉桶」正是基於此風味特質，專為台灣市場的餐酒搭配習慣與品酩文化精心打造。在保留台灣消費者喜愛的果乾甜香之餘，經過首席調酒師精選的馬德拉桶中熟成，賦予酒體更細膩、輕盈、優雅的層次感，無論是搭配海鮮、肉類或看似大相逕庭確有同樣純粹、清爽烹調精髓的地中海料理與台式佳肴，都能被此款台灣獨獻的稀有威士忌，襯托出食材的鮮香本味，提升餐酒搭配的品味層次。

除台灣免稅限定的「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」外，格蘭菲迪也在免稅通路獨家推出「The Perpetual Collection 非凡永恆臻選系列」，邀請旅人一同展開更遼闊的感官饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至三月底，格蘭菲迪於桃園機場第一航廈、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店指定店點推出試飲活動。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至三月底，格蘭菲迪於桃園機場第一航廈、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店指定店點推出試飲活動。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園機場 食材

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